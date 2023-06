Record d'accidents à Montréal: des piétons plaident pour qu'on les écoutent davantage

Les autorités devraient davantage prendre en considération l’expérience des piétons quand il est temps de sécuriser les rues plaide la fille d’une victime alors que la SAAQ dévoilait hier une importante augmentation des décès sur les routes de Montréal.

«Chaque fois que je vois qu'il y a un piéton décédé dans les journaux, je dis: ‘‘Oh non. Encore un autre!’’», confie Sophie Côté, dont la mère Claudette Lavoie a été happée mortellement par un camion il y a deux ans à Montréal.

Le dernier bilan routier de la SAAQ rendu public lundi, est «le pire en 15 ans» pour les piétons au Québec, qui ont été 79 à mourir en 2022. À Montréal, la hausse de ces décès par rapport aux cinq années précédentes est encore pire, atteignant presque 30%.

«Ça m’enrage», réagit Mme Côté devant ces résultats, en faisant le constat «vraiment triste» que la situation s’est détériorée depuis la mort de sa mère.

En incluant tous les usagers de la route, la SAAQ fait état de 392 décès en 2022, une hausse de 13,2% par rapport à la moyenne annuelle.

«J’ai l’impression qu’ils n’écoutent pas»

Sophie Côté réclame que les élus écoutent sérieusement les citoyens lorsque ceux-ci nomment des endroits dangereux pour les piétons. Elle avait elle-même tiré la sonnette d’alarme quant à l’intersection où sa mère est décédée quelques mois avant la tragédie.

«J’étais fâchée parce qu’à peu près 6 mois avant je m’étais plainte à la ville. Je leur avais dit de mettre des feux au coin de Souligny et d’Honoré-Beaugrand», raconte-t-elle. Ma mère, habituellement, elle n’allait pas à cette intersection parce qu’elle avait peur de traverser.»

Près d’un an après la mort de Claudette le 17 mai 2021, des feux de circulation ont enfin été installés à l’intersection.

Mme Côté rappelle que la Ville de Montréal a adhéré en 2016 au principe de «Vision zéro», qui vise de réduire à zéro le nombre de décès, mais qu’elle «s’en éloigne».

«J’ai l'impression que s'ils écoutaient les gens des quartiers qui connaissent les coins dangereux, ça aiderait», dit-elle.

Des tendances jouent contre eux

De son côté, Piéton Québec souligne entre autres que la Ville de Montréal fait de plus en plus d’actions pour assurer la sécurité des piétons, mais qu’à l’échelle de la province, ce qui est fait est insuffisant pour contrecarrer des tendances qui jouent contre les piétons.

Les véhicules sont de plus en plus nombreux et de plus en plus gros, et la population est vieillissante, donc plus vulnérable à ces accidents, souligne sa directrice générale, Sandrine Cabana-Degani.

«Des discussions sont en cours avec la SAAQ pour peut-être intégrer une culture de respect du piéton dans la société québécoise, comme en Ontario, a de son côté fait savoir en point de presse Pierre Brochet, président de l’Association des directeurs de police du Québec. En gros, le piéton a toujours priorité, c’est lui qui a toujours raison.»

En réagissant au bilan de la SAAQ, M. Brochet a également fait valoir que les piétons doivent aussi être sensibilisés puisqu’ils sont «dans le tort la moitié du temps [lors des accidents]», selon lui.

– Avec la collaboration d'Audrey Robitaille

Autres faits saillants du bilan de la SAAQ