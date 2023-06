Restauration: New York décide d’une hausse substantielle du salaire des livreurs

La Ville de New York a annoncé dimanche une hausse substantielle du nouveau taux horaire pour les quelque 60 000 livreurs de nourriture utilisant les applications Uber Eats et Doordash.

Les livreurs qui touchent actuellement 7,09 $ US de l’heure verront leur salaire horaire passer à 17,96 $ US à partir du 12 juillet prochain, avant d’être porté à 19,96 $ US dès avril 2025, en l’ajustant chaque année en fonction de l’inflation, selon un communiqué de la Ville pris par CNN.

L’administration municipale indique que les entreprises de livraison auront la flexibilité dans la manière de rémunérer les livreurs par trajet, par heure travaillée ou autre, selon le nouveau taux horaire.

«Ce nouveau taux de salaire minimum, en hausse de près de 13,00 $ US/heure, garantira à ces travailleurs et à leurs familles de gagner leur vie, d'accéder à une plus grande stabilité économique», a mentionné la Ville de New York.

Doordash qui a dénoncé la décision de l’administration envisage de saisir la justice, tandis qu’Uber Eats estime que la nouvelle imposition d’un nouveau taux horaire risque de supprimer des emplois, selon le média américain.

Les commandes de livraison ont grimpé en flèche pendant la pandémie de Covid-19 représentant près de 9 % des ventes des restaurants aux États-Unis, alors que le taux était de 7 % en 2019.