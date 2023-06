«Road trip fatal»: enquête sur deux meurtres non résolus datant de 1976

La nouvelle série documentaire Road trip fatal permettra-t-elle d’élucider les meurtres de deux amies qui ont été tuées lors d’une virée à travers le Québec quelques jours à peine avant l’ouverture des Jeux olympiques de Montréal, il y a 47 ans?

C’est la «reine du true crime» Victoria Charlton et la criminologue Mélina Beaulieu qui se pencheront sur cette triste affaire. Les trois épisodes d'une heure de Road trip fatal, de type documentaire criminel et thriller, se retrouveront sur la plateforme Vrai en 2024.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, Road trip fatal s’intéressera à la vie de Jocelyne Beaudoin, 20 ans, et de Renée Lessard, 23 ans. Les deux victimes étaient impatientes de parcourir la Belle Province en autobus puis sur le pouce à l’été 1976, alors que le Québec se préparait à accueillir des athlètes en provenance des quatre coins du globe. Elles ont quitté leurs proches au début de juillet avec l’idée de revenir le 17 du même mois, juste à temps pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Montréal. Mais on ne les a jamais revues.

Photo fournie par Vrai



Une première enquête en tandem

Victoria Charlton et Mélina Beaulieu, qui sont d’excellentes amies, mèneront leur première enquête en tandem. Elles parcourront le même trajet que Jocelyne Beaudoin et Renée Lessard avant qu’on rapporte leur disparition. Munies d’un sac à dos comme les deux jeunes femmes, elles emprunteront le même itinéraire. Elles s’installeront dans les mêmes campings et motels, du moins dans ceux étant toujours en exploitation près d’un demi-siècle plus tard.

Elles tenteront d’obtenir des informations en frappant aux portes de résidents vivant dans les alentours des sites visités par les victimes, avec l’objectif de dénicher des indices qui pourraient s’avérer cruciaux et permettre la résolution des deux homicides.

Les membres des familles de Jocelyne Beaudoin et de Renée Lessard toujours en vie ainsi que des intervenants impliqués dans l’enquête livreront également des témoignages dans la série documentaire.

Le tournage sera piloté cet été par le réalisateur Félix Trépanier.