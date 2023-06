Un clin d’œil à Gilles Villeneuve: il y a 40 ans, René Arnoux remportait le GP de Formule 1 du Canada à bord d’une Ferrari

Il y a 40 ans, le pilote français René Arnoux remportait à Montréal le Grand Prix du Canada de Formule 1 au volant d’une Ferrari.

« Bien sûr que je m’en souviens. C’était ma première victoire avec Ferrari et, qui plus est, je l’ai obtenue au Circuit Gilles-Villeneuve », s’est-il rappelé en entrevue téléphonique au Journal depuis sa résidence en Suisse.

« C’était magique sur le podium avec tous ces gens sur la piste qui nous acclamaient, poursuit-il. Vous avez des amateurs passionnés. Nous avions toujours hâte de venir courir à Montréal. La ville vibre au rythme de la F1, comme nulle part ailleurs. Et ça se poursuit à chaque année.

« Ça été une fin de semaine mémorable car, en plus d’avoir gagné, j’avais réalisé le meilleur temps en qualifications. »

Son meilleur ami

Arnoux avait mené les 66 des 70 tours de l’épreuve pour devancer, dans l’ordre, l’Américain Eddie Cheever (Renault) et son coéquipier Patrick Tambay chez Ferrari. Il avait franchi le fil d’arrivée avec 42 secondes d’avance sur son plus sérieux poursuivant.

Arnoux, aujourd’hui âgé de 74 ans, a évidemment pensé à Gilles Villeneuve quand il s’est retrouvé sur la plus haute marche du podium.

« C’était votre héros et mon meilleur ami. Nous déjeunions souvent ensemble sur les circuits. Nous avions beaucoup de plaisir. Gagner au Circuit Gilles-Villeneuve a été une aventure mémorable. »

Le pilote québécois, décédé tragiquement l’année précédente en Belgique, avait signé sa première victoire en F1 à bord d’une Ferrari à Montréal en 1978.

Le fameux duel

Comment ne pas aborder avec Arnoux son fameux duel, l’un des plus intenses de l’histoire de la F1, qui l’a opposé à Villeneuve au circuit de Dijon, en France, le 1er juillet 1979 ?

« À chaque fois que je sors de la maison, les gens ne peuvent s’empêcher de m’en parler. Même après plus de 40 ans. »

« Gilles était un acrobate, a-t-il renchéri. Mais ce genre de bagarre sur la piste ne pouvait qu’avoir lieu entre lui et moi. On se respectait beaucoup. »

Pour rappel, pendant les derniers tours, sa Renault et la Ferrari de Villeneuve se sont touchées à maintes reprises, en s’échangeant les deuxième et troisième positions. Au final, le pilote québécois a réussi à prendre l’avantage sur son rival, alors que devant, Jean-Pierre Jabouille, coéquipier d’Arnoux, signait la toute première victoire d’une F1 propulsée par un moteur turbocompressé.

Des fleurs à Alonso

Arnoux est encore attentif à la Formule 1, même s’il se déplace rarement sur les circuits.

« Ce que j’aime moins aujourd’hui, avoue-t-il, ce sont tous ces artifices à... l’Américaine. La F1 n’a pas besoin de ces présentations de pilotes avant le départ, comme on l’a vu à Miami le mois dernier. La F1 n’est pas un spectacle, c’est une course automobile. »

Quand on lui a demandé de commenter le comportement de Fernando Alonso depuis le début de la saison, il ne cache pas son étonnement.

« L’écurie Aston Martin a réalisé un bon coup en le recrutant, dit-il. Honnêtement, à 41 ans, je ne pensais pas qu’il pouvait être aussi compétitif, mais c’est tout le contraire. C’est un pilote très motivé dont le talent est indéniable. »

Villeneuve rate sa qualification

Au Grand Prix du Canada en 1983, Jacques Villeneuve, le frère de Gilles, avait échoué dans sa tentative d’effectuer un premier départ en Formule 1.

Au volant d’une RAM March peu compétitive, il avait réalisé le 27e chrono le plus rapide alors que seulement les 26 premiers étaient autorisés à prendre part à la course.

Ce fut sa troisième et dernière présence en F1 lui, qui avait également raté sa qualification à Montréal et à Las Vegas deux ans plus tôt.

René Arnoux en F1