Une campagne pour dénoncer le harcèlement de rue dans les transports à Montréal

Une campagne commune pour dénoncer le harcèlement de rue a été lancée lundi matin par la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Société de transport de Montréal (STM)

«Trop souvent banalisé, le harcèlement de rue est un phénomène intolérable qu’il faut combattre avec ardeur», a déclaré Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Cette campagne, dont le slogan est: «Le harcèlement de rue, c’est non. Témoins, agissons», vise à dénoncer le harcèlement de rue, mais également à sensibiliser la population en tant que témoins potentiels.

Ainsi, des affiches seront notamment installées et visibles pendant cinq semaines dans les espaces publics, dans le réseau de la STM et dans certains médias numériques, ainsi que dans des installations communautaires, culturelles et sportives.

La STM a également assuré que son personnel sera formé et mieux outillé pour accueillir les personnes victimes de harcèlement.

«En luttant contre ce phénomène, nous visons à ce que nos services soient accessibles et attractifs pour tout le monde. Nous avons donc agi comme catalyseur pour réunir la Ville et le SPVM afin de mener cette campagne, car nous croyons qu’il s’agit d’un problème de société important qui nécessite plusieurs voix pour atteindre, sensibiliser et outiller la population montréalaise, dont nos clients et employés», a ajouté Marie-Claude Léonard, directrice générale à la STM.

En tant que témoin d’une scène de harcèlement, il est parfois délicat d’intervenir en préservant sa propre sécurité.

Selon Mme Léonard, la première chose à faire est donc de s’assurer qu’on est en sécurité. Ensuite, il est important de documenter la situation, dans le cas où la victime souhaiterait déposer une plainte. Il est également possible d’effectuer une distraction, comme demander l’heure par exemple.

Voici quelles formes prendra la campagne:

• Affichage pendant cinq semaines visibles dans les espaces publics, dans le réseau de la STM et dans certains médias numériques, ainsi que dans des installations communautaires, culturelles et sportives

• Nouveau site dédié au harcèlement de rue

• Formation du personnel de la STM

• Mise en ligne de capsules vidéo de sensibilisation en 2024