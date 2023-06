Une évacuation qui pèse lourd: impuissance et envie chez les citoyens de Normétal

LA SARRE | Les résidents évacués en raison d’un important brasier à Normétal sont habités par l’impuissance et l’envie en voyant d’autres municipalités mettre la table pour le retour à la maison de leurs citoyens.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Feux de forêt près de Normétal: il creuse sa propre tranchée pour se protéger des flammes

• À lire aussi: Normétal: ces pompiers volontaires au front pour défendre leur village

«Je me dis qu’au moins [les pompiers] ont sauvé notre village, jamais je ne les remercierai assez», lâche avec émotion Claudette Tremblay.

Cette travailleuse sociale à la retraite se trouvait aux portes de la Cité étudiante Polyno, à La Sarre, au passage du Journal, où des repas sont offerts à ceux qui ont dû délaisser leur maison en raison des incendies.

Au cours des dernières heures, des nouvelles encourageantes ont été annoncées pour différentes localités.

Indice de la qualité de l’air (IQA) Et chez vous? Quel est l’indice de la qualité de l’air dans votre ville et quelles sont les recommandations de santé qui en découlent ? IQA 0 Index de la qualité de l’air (IQA US) 0-50 Bon 51-100 Modéré 101-150 personnes sensibles Mauvais 151-200 tout le monde Mauvais 210-300 Très mauvais 301 et + Critique IQA: BON Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MODÉRÉ Certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles à la pollution aux particules fines Personnes particulièrement sensibles : Envisagez de réduire la durée et l’intensité des activités extérieures. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Ce sont des signes indiquant qu’il faut ralentir. Tous les autres : Excellente journée pour être actif à l’extérieur. IQA: MAUVAIS pour

personnes sensibles Les groupes sensibles incluent les personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires, les personnes âgées, les enfants et les adolescents, les populations minoritaires et les travailleurs à l’extérieur. Groupes sensibles : Réduisez la durée et l’intensité des activités extérieures. C’est correct d’être actif à l’extérieur, mais prenez davantage de pauses. Soyez attentif aux symptômes tels que la toux ou l’essoufflement. Personnes atteintes de maladies cardiaques : Des symptômes tels que des palpitations, des essoufflements ou une fatigue inhabituelle peuvent indiquer un problème grave. Si vous présentez l’un de ces symptômes, contactez votre professionnel de la santé. IQA: MAUVAIS

pour tout le monde Personnes sensibles : Évitez les activités extérieures prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Réduisez la durée et l’intensité des activités. Prenez davantage de pauses lors des activités extérieures. * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: TRÈS MAUVAIS Personnes sensibles : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Remettez-la à une période où la qualité de l’air est meilleure ou déplacez les activités à l’intérieur.* Tous les autres : Évitez les activités prolongées ou intenses. Envisagez de reprogrammer ou de déplacer les activités à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté. IQA: CRITIQUE Tous les autres : Évitez toute activité physique à l’extérieur. Personnes sensibles : Restez à l’intérieur et maintenez un niveau d’activité réduit. Suivez les conseils pour maintenir des niveaux de particules bas à l’intérieur.* * Note : Si vous n’avez pas de climatiseur, rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées peut être dangereux par temps extrêmement chaud. Si vous avez chaud, rendez-vous dans un endroit doté de la climatisation ou renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir si des centres de rafraîchissement sont disponibles dans votre communauté.

Chanceux

Une rencontre d’information est prévue, lundi soir, en lien avec la réintégration des citoyens de Saint-Lambert, municipalité voisine de Normétal.

Chibougamau a quant à elle annoncé ce week-end que ses habitants pouvaient enfin revenir chez eux lundi matin.

Bien que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ait indiqué que l’incendie aux portes de Normétal a arrêté de progresser, difficile de savoir quand sa population pourra y remettre les pieds.

Photo fournie par Jonathan Fortin

La situation demeure fragile, a reconnu le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en visite à La Sarre, lundi.

«Le vent est favorable dans les secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue», a-t-il affirmé, signalant que la météo des 36 prochaines heures pourrait aider à réduire l’intensité des brasiers.

«Au moins, je me dis, nos maisons ne sont pas passées au feu, notre roulotte au Lac Pajegasque [non plus]. On est chanceux», fait valoir Claudette Tremblay, avant que des larmes coulent sur ses joues.

Photo fournie par Jonathan Fortin

Le coût d’une évacuation

«C’est dur, on a tous hâte de retourner à la maison. On est évacués depuis le 3 juin. On est rendu le 12», tranche Sarah Joseph, assise sur une grosse roche devant la Cité étudiante Polyno.

Les citoyens ne s’en cachent pas: tout ce temps loin de leur patelin a un coût.

Laurent Lavoie / JdeM

«Je n’ai aucun revenu en ce moment, ajoute Mme Joseph, qui travaille au casse-croûte La petite Fringale. C’est long. Une chance que le gouvernement donne 1500$ [en indemnisation]. Ça va nous aider.»

Pour Marius Aubin, l'évacuation commence aussi à peser lourd dans le portefeuille.

«J’ai été au motel trois jours, 150$ par jour, ça grimpe vite en ***», résume-t-il.

Rassurés, mais...

Le couple lasarrois Suzanne Huard et Jacques Beaulieu suivent pour leur part de près les développements des nombreuses villes qui ont été mises en alerte par les incendies.

Laurent Lavoie / JdeM

«On connaît du monde de Normétal et des environs, de Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, du Lac-Simon, un peu partout, mentionne Mme Huard. On est rassurés.»

«Il annonce à partir de demain trois jours de pluie, reste à voir la quantité, ajoute son conjoint. Il faut que ça tombe longtemps.»

– Avec Gabriel Côté et Nicolas Lachance