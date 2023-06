RAIL, Gaston



Au Centre Hospitalier Pierre-Boucher de Longueuil, le 6 juin 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gaston Rail, époux de feu Mme Rollande Mailhot, demeurant à Boucherville, autrefois de St-Alexis.Le défunt laisse dans le deuil sa conjointe Mme Mariette Provost, ses enfants: Jean-Philippe, feu Stéphane et Mélissa (Frédéric Bourgeois), ses petits-enfants: Mariane, Laurence, Émilien et Adrien, ses frères: feu Donald, Jules, Daniel et André ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs.Monsieur Gaston Rail sera exposé le vendredi 16 juin 2023 de 18h à 21h et le samedi 17 juin 2023 à compter de 9h à la51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, QC J0K 2R0Les funérailles seront célébrées le samedi 17 juin 2023 à 11h en l'église paroissiale de St-Alexis.L'inhumation aura lieu ce même jour au cimetière de St-Alexis.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.