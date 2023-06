Baseball : ce joueur des Phillies rejoint Lou Gehrig dans l’histoire

Le receveur des Phillies de Philadelphie J.T. Realmuto a accompli lundi un exploit rare en réussissant un carrousel dans une défaite de 9 à 8 aux dépens des Diamondbacks de l’Arizona, mais son coup d’éclat a été relégué au second plan par les journalistes venus le rencontrer.

Le joueur-étoile est devenu le 17e athlète de sa position dans l’histoire du baseball majeur à revendiquer au moins un simple, un double, un triple et un circuit dans une partie. De plus, d’après OptaStats, il est le seul, outre le célèbre Lou Gehrig, à avoir réalisé durant sa carrière les faits d’armes suivants : une longue balle à la classique des étoiles, un circuit à l’intérieur du terrain en éliminatoires et un carrousel.

Toutefois, Realmuto a eu à répondre à des questions concernant un tir de son lanceur Matt Strahm, qui a atteint deux fois le frappeur Corbin Carroll. Le tout a soulevé l’ire du gérant des D-Backs, Torey Lovullo, qui l’a enguirlandé au marbre et à première vue, certains auraient pu croire que l’entraîneur a soulevé des doutes sur les choix de lancer. Sauf que le receveur a assuré qu’il n’en était rien. Il reste que la discussion a été si vive que les deux bancs se sont vidés, sans autre conséquence.

«Sur vidéo, ça semble pas mal pire que c’était en réalité. Il ne me défiait pas du tout; il soutenait davantage son joueur. À un moment donné, il a dit qu’il aurait fait la même chose pour moi si j’avais été un membre de son équipe, a déclaré Realmuto, tel que rapporté par le quotidien "USA Today". Ce n’était pas le but [de l’atteindre]. Nous voulions le retirer et c’est tout ce qui se passait là. On n’a pas d’antécédent avec lui et il n’y a aucune raison de le viser. Nous tentions de gagner une partie de baseball. Qu’il soit touché la première fois, ce fut malheureux, mais ça n’allait pas changer notre façon de faire avec lui.»

«Nous n’avons jamais essayé d’envoyer un tir sur l’un des gars les plus rapides sur les sentiers dans le baseball. Ce n’est pas moi, ni notre club», a pour sa part indiqué le gérant des Phillies, Rob Thomson.

Pas le résultat souhaité

Pour revenir au carrousel, Realmuto s’en est dit fier, même si au bout du compte, ses prouesses se sont avérées vaines.

«C’est triste, honnêtement. Certes, il s’agit d’un bel exploit, mais nous avons perdu et c’est dur à avaler», a-t-il déploré.

L’athlète de 32 ans a ainsi amélioré ses statistiques qui sont plutôt ordinaires cette saison : il affiche une moyenne au bâton de ,256, le tout accompagné de six coups de quatre buts et de 24 points produits. Au classement, Philadelphie peine avec un dossier de 32-34 et le troisième rang de la section Est de la Ligue nationale.