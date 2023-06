Centre-du-Québec: un homme entre la vie et la mort après une possible déflagration

Trois hommes ont été blessés, dont un gravement, lors d’une possible déflagration survenue mardi soir à Princeville, dans le Centre-du-Québec.

C’est peu après 19h45 que les services d’urgences ont été appelés à intervenir sur le 10e rang Est concernant une possible déflagration.

«Selon les premières informations, un appareil de soudure pourrait être impliqué», a expliqué Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Trois hommes dans la vingtaine ont été blessés dans cet incident et ont été transportés en centre hospitalier, où on craindrait pour la vie d’un d’entre eux.

Un enquêteur ainsi qu’un technicien ont été dépêchés sur place afin d’analyser la scène et de comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.