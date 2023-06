Comparution historique: Trump dénonce un abus de pouvoir «diabolique»

Quelques heures après avoir plaidé non coupable à 37 chefs d’accusation dans l’affaire des documents d’archives de la Maison-Blanche, l’ex-président Donald Trump a livré un discours depuis son club de golf privé au New Jersey, multipliant les attaques envers ses adversaires.

• À lire aussi: Trump s’offre un bain de foule à sa sortie du tribunal: «il fait reculer les frontières»

• À lire aussi: Donald Trump plaide non coupable à 37 chefs d’accusation

«Aujourd’hui, nous avons assisté à l’abus de pouvoir le plus diabolique et le plus odieux de l’histoire de notre pays», a-t-il fait savoir à une foule d’une centaine de personnes.

Il a également accusé son successeur démocrate Joe Biden d'être «corrompu» et de s'en prendre à son «principal adversaire politique». «C'est de l'ingérence électorale», a lancé le républicain, candidat à la présidentielle de 2024.

«J’ai tout fait de la bonne façon et ils [le département américain de la Justice] m’ont accusé», s’est-il désolé, dénonçant un système de justice «à deux niveaux».

Comme à l’habitude, l’ex-président américain a enchaîné les attaques envers les médias d’information.

«Ce qu’ils ont fait à ma famille était horrible», a-t-il lâché.