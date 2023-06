Cuba: six morts dans les intempéries et inondations

Six personnes sont mortes en raison des fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans l'est et le centre de Cuba, causant d'importants dégâts matériels, selon un nouveau bilan des autorités rapporté mardi par la presse officielle.

Les précipitations, débutées jeudi, se sont progressivement atténuées en début de semaine. L'eau a commencé à refluer dans plusieurs provinces et les milliers de personnes évacuées commençaient à regagner leurs habitations, a indiqué le quotidien Granma.

Six personnes ont péri, quatre dans des provinces orientales de Granma, La Tunas et Santiago de Cuba, et deux dans la province centrale de Camaguey, selon la même source.

«Sans aucun doute, il s'est agi d'un événement atypique», a déclaré le président cubain Miguel Diaz-Canel, au cours d'une réunion par vidéoconférence qui s'est tenue lundi soir avec les autorités provinciales.

capture d'écran | Reuters

«Même si dans notre pays, nous sommes habitués à travailler en condition de pluies intenses, cela est directement lié au changement climatique», a-t-il ajouté, cité par le quotidien.

Selon le chef de l'État, «les inondations ont atteint des niveaux jamais vus au cours des trente dernières années, et dans de nombreux endroits, les habitants ont dit que c'était la première fois que l'eau atteignait de telles hauteurs, en particulier après une sécheresse extrême».

Plusieurs provinces de l'est du pays sont touchées depuis plusieurs mois par la sécheresse.

Des ponts, des routes et des systèmes d'assainissements ont été endommagés par les pluies, ainsi que plusieurs centaines d'habitations. Des milliers d'hectares de cultures, notamment de canne à sucre, ont été dévastés.