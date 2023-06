Défi des générations: campagne pour collecter 1 M$ pour les hôpitaux

Le mouvement philanthropique Défi des générations a été lancé lundi pour amasser 1 million $ en soutien aux hôpitaux québécois.

Une quinzaine de fondations hospitalières, dont la Fondation du CHUM, à travers neuf régions du Québec participent jusqu’au 23 septembre à cette collecte de fonds du Défi des générations pour soutenir les hôpitaux.

Cet événement de solidarité panquébécois s’inscrit plus prosaïquement dans une volonté plus large de transformer les soins de santé et de rendre le réseau plus efficace, selon les fondations hospitalières.

La porte-parole Josée Lavigueur invite les citoyens à choisir un moyen de se dépasser dans ces défis qui peuvent être sportifs ou non tout en sollicitant leur entourage pour recueillir des dons à travers une plateforme en ligne.

Peu importe comment ils choisiront de se dépasser, les participants ne feront qu’aider les hôpitaux à proximité de chez eux à répondre à leurs besoins les plus urgents, selon les initiateurs de ce projet.

«Cette année est marquée par de grands changements pour le réseau de la santé. On continue de déployer la vision du Plan santé pour un réseau de la santé et des services sociaux plus humain et plus performant», a indiqué Christian Dubé, ministre de la Santé.