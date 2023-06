Drame dans une garderie de Laval: Québec salue le courage du personnel

L’Assemblée nationale saluera mardi le courage du personnel de la Garderie Éducative Ste-Rose de Laval, qui a été le théâtre d’une tragédie qui a secoué tout le Québec, lorsqu’un chauffeur d’autobus a foncé dans l’immeuble, tuant deux jeunes enfants et faisant plusieurs blessés.

La ministre de la Famille, Suzanne Roy, remettra mardi un certificat à la propriétaire de la garderie, Nancy Gschwender, afin de souligner «l’implication remarquable, la bienveillance et le courage» de l’ensemble de l’équipe de l’établissement lors du drame du 8 février dernier.

Tous les membres du personnel recevront également une lettre de la main du premier ministre François Legault, dans laquelle il salue leur résilience, leur efficacité et leur professionnalisme.

«La tragédie qui a frappé votre établissement a bouleversé tout le Québec, écrit M. Legault. On pense encore aux deux enfants qui ont perdu la vie dans ce terrible attentat, et à tous ceux qui ont été blessés.»

«Notre nation est chanceuse de pouvoir compter sur des éducatrices et des professionnelles comme vous, qui ont profondément à cœur le bien-être et la sécurité de nos enfants. Au nom de notre gouvernement, je vous dis merci. Le sang-froid et l’héroïsme dont vous avez fait preuve méritent toute notre gratitude et notre admiration», conclut le premier ministre.

Cet hommage aura lieu en marge du Grand Forum des partenaires du réseau de la petite enfance. Le cabinet de la ministre Roy a expliqué avoir choisi ce moment pour rendre hommage à Mme Gschwender et à son équipe car il s’agit en même temps d’une «occasion de souligner l’entraide qui est venue de l’ensemble du secteur».

Rappelons que dans la foulée du drame, une vague de solidarité avait déferlé sur la garderie éducative Sainte-Rose. «Des éducatrices du Saguenay étaient prêtes à descendre à Laval pour venir prêter main-forte», a rappelé le cabinet de la ministre de la Famille.

«C’est un excellent exemple à quel point notre réseau est soudé», a-t-on ajouté.