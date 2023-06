Elizabeth Olsen n'a pas très envie de reprendre son rôle de Scarlet Witch

Elizabeth Olsen n'aurait aucun problème à se passer de son rôle de Scarlet Witch.

Lors d'un entretien avec Meghann Fahy pour la série Actors on Actors de Variety, la star de WandaVision a confié qu'elle ne tenait pas à revenir dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en tant que Wanda Maximoff/Scarlet Witch, son personnage de longue date.

« Ça fait presque 10 ans que je l'incarne. Et j'ai adoré ça », a-t-elle déclaré. « La raison pour laquelle je n'appelle pas Kevin Feige (président de Marvel Studios) tous les jours avec des idées, c'est que je suis vraiment fière de ce que nous avons accompli jusqu'ici. »

L'actrice a fait ses débuts dans le rôle de Scarlet Witch pour Avengers: L'ère d'Ultron et est depuis apparue dans les films Avengers qui ont suivis ainsi que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et dans sa propre mini-série WandaVision.

« WandaVision a été une opportunité vraiment surprenante », poursuit Elizabeth Olsern dans son entrevue. « Si quelqu'un devait me dire que je suis virée des films Marvel, je serais fière de ce que nous avons fait. J'essaie vraiment de trouver un moyen d’enclencher d'autres films et d'autres personnages pour détourner un peu l'attention de Marvel. »

Après avoir joué Wanda sans interruption pendant plusieurs années, Elizabeth Olsen a été ravie d'incarner un nouveau personnage - Candy Montgomery - dans le nouveau drame policier Love & Death.

« J'ai eu à peu près tout l'été pour me reposer avant d'entrer dans la peau de Candy. J'avais vraiment envie d'éloigner ce personnage (Wanda), même si on pourrait les comparer, car elles font toutes les deux de mauvaises choses et sont en quelque sorte des anti-héroïnes », explique-t-elle. « Je ne fais pas cette comparaison. Mais je comprends pourquoi les gens la font ».

Elizabeth Olsen n'a pas été annoncée dans les prochains projets du MCU.