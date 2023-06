F1: soyez des HOMMES! Pas des GRAINEUX!

La F1 approche à grands pas et l’achat de services sexuels va encore exploser à Montréal. Au Canada, environ 20 % d’hommes auraient acheté au moins une fois du sexe dans leur vie. Dans les pays où la prostitution est légale, les chiffres grimpent de 60 % à 70 %.

Dans une étude menée aux États-Unis, Melissa Farley a fait des découvertes intéressantes alors qu’elle comparait des prostitueurs à des hommes n’ayant jamais acheté du sexe.

Les constats sont sans équivoques. La majorité des prostitueurs savaient que les filles étaient sous le contrôle de proxénètes et ont sciemment acheté leurs services. Ils étaient également sept fois plus que les non-acheteurs à reconnaître vouloir violer une femme s’ils savaient qu’ils ne se feraient pas prendre. La majorité d’entre eux n’avaient aucune empathie envers les prostituées qu’ils considéraient comme, et je cite: «des organes à louer».

Bien que ce ne soient pas tous les hommes qui achètent des services sexuels, ceux qui le font ont une certaine vision des femmes entretenue par la banalisation de la prostitution, les mythes et les grainEUX.

Campagne #grainEUX!

Le 10 juin dernier, Échec au crime et Mourani-Criminologie – en toute transparence, vous avez compris qu’il s’agit de ma firme de criminologie privée – ont lancé une campagne choc sur l’achat de services sexuels. Elle s’adresse aux prostitueurs et roulera trois semaines sur les réseaux sociaux. L’objectif est d’informer les Québécois et les touristes que l’achat de services sexuels constitue un crime passible de 6 mois à 10 ans d’incarcération ; et, qu’ils prennent également le risque de se retrouver avec un casier judiciaire et d’être inscrits au Registre des délinquants sexuels.

Vous avez bien lu! Un casier judiciaire et une inscription au Registre des délinquants sexuels.

«Sois un HOMME! Pas un #grainEUX!» cherche à sensibiliser les prostitueurs de la gravité de leur comportement qui contribue directement à l’exploitation sexuelle des femmes et des adolescentes, mais aussi à informer tous ceux qui ne sont pas au courant de la loi ou préfère jouer à l’autruche qu’ils ne sont plus à l’abri de poursuites criminelles.

Que fait l’équipe de la F1?

De mémoire, j’ai commencé à dénoncer la F1 en 2012. Je me souviens de cet article qui titrait: «Mourani accuse le Grand prix d’être un “Eldorado des proxénètes”». Il ne fallait surtout pas toucher à ce soi-disant générateur de l’économie montréalaise.

Depuis, les choses ont-elles changé? On ne craint plus ce géant de papier. On dénonce ouvertement son inaction, la tête bien enfoncée dans le sable, quant à la lutte à l’exploitation sexuelle.

Et, qu’on se le dise... la F1 n’est pas le seul événement générateur de prostitution. Ils le sont tous. Cependant, les propriétaires et les organisateurs des grands événements et festivals jouent aux trois petits singes: ils ne voient, n’entendent, ne disent RIEN et j’ajouterais, ne font RIEN!

Une solution? Rendre les subventions et les incitatifs fiscaux conditionnels à la mise en œuvre d’un plan de lutte à l’exploitation sexuelle.