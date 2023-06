Flyers: un ancien rival viendra en aide à Daniel Brière

Les Flyers de Philadelphie ont poursuivi mardi leur série d’embauches et de promotions en nommant Patrick Sharp conseiller spécial aux opérations hockey.

Tout comme ses supérieurs Keith Jones et Daniel Brière, respectivement président du service concerné et directeur général, Sharp a porté l’uniforme des Flyers durant sa carrière de joueur. Le choix de troisième tour de l’organisation au repêchage de 2001 a ainsi amorcé son parcours dans la Ligue nationale avec la formation de la Pennsylvanie. Celle-ci l’a échangé aux Blackhawks de Chicago en décembre 2005 et elle regrette encore la transaction.

Au printemps 2010, l’homme de 41 ans a remporté la première de ses trois coupes Stanley avec les Hawks; ironiquement, ce sont Brière et les Flyers qui ont payé la note en finale à cette occasion. Sharp a totalisé 249 buts en 749 affrontements avec Chicago, où il a passé 11 ans.

«Patrick est un vétéran bien établi sur la glace et à l’extérieur. Ses connaissances incomparables du hockey représenteront un atout substantiel pour notre équipe et nos jeunes espoirs», a affirmé le DG par voie de communiqué.

«En l’ajoutant à notre groupe, nous obtenons un individu possédant tout le savoir requis quand vient le temps de bâtir un environnement qui permet de gagner à tous les niveaux. Il sait ce que ça prend pour l’emporter et sera capable de susciter l’attention de nos joueurs en construisant une relation solide», a pour sa part déclaré Jones.

Après sa retraite de hockeyeur au terme de la saison 2017-2018, Sharp a œuvré cinq ans au sein de l’équipe de diffusion du réseau NBC Sports à titre d’analyste. De plus, il a travaillé avec l’Université du Vermont comme conseiller au personnel d’entraîneurs.