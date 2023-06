Forcé de repousser sa retraite: il poursuit son ex-employée qui l’aurait floué de plus de 450 000$

Un entrepreneur de Sorel-Tracy craint de devoir reporter sa retraite de plusieurs années après avoir découvert qu’une de ses employées, qui s’occupait de sa comptabilité, lui aurait subtilisé plus de 450 000$.

«Je viens de m’éloigner de ma retraite d’au moins cinq ans», soupire Roland Gauthier, 69 ans, propriétaire de la compagnie familiale Roce Portes de Garage.

Selon ce qu’il allègue dans une poursuite civile récemment déposée à la cour, son ancienne employée Karianne Charron-Sawyer l’aurait floué de 452 275$.

Cette dernière a été embauchée en 2017 par M. Gauthier pour effectuer la tenue des livres comptables.

Elle était notamment appelée à payer les factures des fournisseurs et à remettre la documentation requise au comptable, peut-on lire dans le document de cour.

La femme aujourd’hui âgée de 31 ans avait donc accès au compte bancaire de la compagnie, y précise-t-on.

Tirée du Facebook de Karianne Charron-Sawyer

Vers son compte

Selon les allégations de l’entreprise, qui ne sont pas encore vérifiées par un tribunal, la résidente de Saint-Guillaume aurait mis en place un stratagème frauduleux par lequel des paiements de fournisseurs étaient versés dans son compte personnel.

Certains versements auraient aussi été effectués dans le compte de la compagnie Dalles Expert, appartenant à son conjoint de 36 ans, Jonathan Lapolice. Or, l'entreprise Roce Portes de Garages n’aurait jamais fait affaires avec cette entreprise, souligne la requête.

Tirée du Facebook de Jonathan Lapolice

«On ne se doutait pas de ça du tout», explique M. Gauthier, qui avait confiance en son employée, qui lui avait été référée par une connaissance.

«Mais, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, dit-il. On faisait 1, 8 M$ de chiffre d'affaires, mais on ne faisait pas d'argent.»

Irrégularités

Selon la requête déposée au tribunal, les transferts illégaux auraient principalement eu lieu entre janvier 2020 et septembre 2022.

C’est une nouvelle employée qui aurait découvert la supercherie en constatant des irrégularités dans les paiements des fournisseurs, les déclarations de TPS et de TVQ impayées, ainsi que dans les retards de facturation de clients, est-il possible de lire.

Une firme embauchée pour analyser la situation aurait par la suite démontré « de manière claire, précise et non équivoque » les agissements de Charron-Sawyer, affirme la poursuite.

Elle se serait versée pas moins de 349 transactions dans son compte personnel, en indiquant les avoir faits au nom de fournisseurs divers, tels que Bell, CNESST, Petro-Canada et Revenu Québec, allègue l’entreprise.

Près de 1M$

En plus d’exiger un remboursement des sommes prétendument détournées, la compagnie réclame un dédommagement en raison des nombreuses répercussions négatives, dont l’effritement des liens de confiances avec les fournisseurs et la mise en péril des activités commerciales.

«Je suis obligé de me prendre un prêt de 450 000$, là, déplore M. Gauthier. Au total, ça va m’avoir coûté 1 M$, cette affaire-là.»

Le sexagénaire qui se préparait à vendre sa compagnie à ses fils et à son frère devra vraisemblablement attendre encore un moment, lui qui ne veut pas les laisser en déficit.

«Ça m’a un peu empêché de dormir, au début. Inconsciemment, c’est sûr que ça doit m’avoir fait quelque chose», dit celui qui ne veut pas se laisser abattre par cette affaire.

Sa compagnie réclame donc à Charron-Sawyer, Lapolice et Dalles Expert un montant de 30 000$ pour troubles et inconvénient, et des dommages exemplaires totaux de 45 000$, pour un montant total de 527 375$.

Tirée du Facebook de Karianne Charron-Sawyer

Ces derniers n’ont pas répondu aux questions du Journal, mais ont déjà signifié l’intention de contester cette demande introductive d’instance.