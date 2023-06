Il faut l’avouer, le gouvernement Legault n’est pas mauvais

Qui dit fin de session parlementaire, dit distribution des notes et évaluation de la performance de celles et ceux qui nous dirigent.

Le gouvernement a beau être premier dans les intentions de vote selon les derniers sondages, toujours est-il qu’on sent que la très longue lune de miel avec les électeurs tire à sa fin. L’électeur a une mémoire sélective : il est insulté par le recul sur le troisième lien, mais a rapidement oublié la promesse tenue de baisse d’impôt annoncée il y a à peine quelques mois.

Il faut dire que ce n’est pas facile de faire avaler des mauvaises nouvelles lorsqu’on traîne, au sein de son équipe, des boulets comme Éric Caire qui ont le don de se mettre les pieds dans la bouche et nuisent au message gouvernemental. Disons que ce ne sont pas tous les membres du conseil des ministres qui brillent par leur capacité à s’exprimer comme Geneviève Guilbault et Christian Dubé. On n’a qu’à se souvenir de la malheureuse déclaration de Bernard Drainville sur le salaire des enseignants.

François Legault est tout de même chanceux de compter plusieurs talents au sein de son équipe : Eric Girard, François Bonnardel et Sonia LeBel. Ce sont des forces tranquilles qui ne font pas de vagues, mais livrent la marchandise. Ils sont discrets, mais efficaces.

Il y a également Simon Jolin-Barrette qui est devenu beaucoup moins partisan et cassant que lors du précédent mandat. Il a adopté une posture plus constructive et il faut dire qu’elle lui va mieux. Comme ministre de la Justice, il a déposé plusieurs projets de loi importants et les a fait adopter. Cela ne fait pas nécessairement les manchettes au quotidien, mais ces pièces législatives contribuent activement à rendre le système de justice plus agile, plus accessible et plus moderne.

En matière de santé et d’éducation, il est dommage que le gouvernement ait attendu le deuxième mandat pour mener des réformes de structure. Elles ne contribuent pas nécessairement à améliorer directement l’accessibilité ou la qualité des services, mais sont nécessaires comme première étape. C’est pourquoi ces réformes auraient dû être menées lors des années précédentes et nous faire gagner un temps précieux pour que l’on puisse percevoir les changements promis. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais.

Cette session parlementaire a tout de même été difficile pour le gouvernement qui a eu à gérer des crises politiques importantes : SAAQ, troisième lien, chemin Roxham, transferts en santé, etc. Si les Québécois continuent de soutenir le présent gouvernement, ce n’est pas tant grâce à sa performance des derniers mois que devant des oppositions relativement faibles et mal organisées.