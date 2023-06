Jacques Tanguay ouvert à contribuer au retour du hockey à l'Université Laval si le RSEQ et le gouvernement sont sérieux

Même s’il quitte les Remparts après 26 ans, Jacques Tanguay n’a pas l’intention de coupé les ponts avec le programme de football du Rouge et Or de l’Université Laval qu’il considère comme son bébé.

Président du conseil d’administration du Rouge et Or depuis la naissance du club en 1995 qu’il a contribué à lancer avec Maurice Filion, Marius Fortier et des hommes d’affaires de la région, Tanguay veut poursuivre encore longtemps.

«Je vais demeurer encore très, très longtemps avec le Rouge et Or, a-t-il affirmé. Après 28 ans, Glen (Constantin) fait partie de ma famille. C’est la même chose pour Justin (Éthier) et Marc (Fortier) qui sont pratiquement là depuis les débuts.»

L’engagement envers les deux équipes est très différent. «L’engagement ne se compare pas, a-t-il expliqué. Les efforts et les sacrifices sont très différents. Une saison de hockey dure 10 mois. Au football, je rencontre les joueurs en août en début de saison et à quelques reprises pendant l’année et tout est terminé le 1er décembre.»

Ouvert au retour du hockey universitaire

S’il assure qu’il ne sera pas de retour dans la LHJMQ d’ici deux ou trois ans si une opportunité se présente, Tanguay tient toutefois un discours différent quant à une éventuelle participation au hockey universitaire.

Le RSEQ et le gouvernement québécois aimeraient bonifier le nombre d’équipes québécoises dans le réseau universitaire afin de favoriser le développement et offrir un débouché aux joueurs collégiaux. Plusieurs anciens de la LHJMQ qui profitent des programmes de bourses doivent se tourner vers les Maritimes, l'Ontario ou l'Ouest faute de débouchés au Québec.

Pour le moment, on ne retrouve que les Redbirds de McGill, les Stingers de Concordia et les Patriotes de l’UQTR qui doivent évoluer dans le circuit ontarien.

«Ça serait exceptionnel si le projet de hockey débouchait à Laval, a-t-il indiqué. On entend parler de ce projet depuis plusieurs années. Si le RSEQ et le gouvernement sont vraiment sérieux d’aller de l’avant, ça me ferait un grand plaisir de leur donner un bon coup de main.»