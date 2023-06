Le cardinal Ouellet se défend contre de nouvelles allégations

Le cardinal Marc Ouellet nie avoir eu des gestes déplacés envers deux nouvelles femmes comme l’allèguent les avocats de Pamela Groleau, cette femme qui lui reproche des inconduites sexuelles.

• À lire aussi: Visé par deux allégations d’inconduite sexuelle: le cardinal Marc Ouellet démissionne d'une de ses fonctions

«Dans le cadre de la poursuite en diffamation que j’ai entreprise devant les tribunaux afin de rétablir ma réputation, Mme Groleau allègue maintenant que j'aurais eu des comportements répréhensibles à l'égard d'autres personnes. Cette vision des choses que propose Mme Groleau ne cadre pas avec la personne que je suis et constitue de nouvelles allégations diffamatoires à mon égard», a déclaré le cardinal dans une déclaration écrite.

Selon ce qu’a rapporté mardi matin Radio-Canada, Mme Groleau, qui a décidé de lever l’interdit de publication sur son identité en début d’année, allègue dans le cadre de sa défense qu’elle n’est pas la seule à avoir été l’objet d’un comportement déplacé de la part du cardinal.

Dans des lettres déposées dans le cadre de cette défense, deux autres femmes affirment avoir subi des gestes similaires.

Le cardinal Ouellet aurait frotté son bassin contre une d’elles, en 1992.

Dans l’autre cas, lors d’une soirée en 2014, il aurait glissé un billet de 50 $ dans le gilet d’une femme après qu’elle et son conjoint eurent parlé de ses problèmes financiers.

«Je nie fermement avoir posé quelque geste inapproprié que ce soit à l'égard de ces femmes. En formulant de telles allégations, Mme Groleau continue à me prêter des intentions qui s'avèrent sans fondement. J'entends le démontrer devant le tribunal dans le cadre d'un procès et répondre alors à ces allégations, en toute transparence», a soutenu le cardinal Ouellet.

Plus de détails à venir...