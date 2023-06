Legault aime-t-il trop les crises?

On l’a vu pendant l’épisode des feux de forêt : c’est lorsqu’il gère une crise que François Legault semble désormais le plus à l’aise comme gouvernant.

Il y a là assurément un effet de la pandémie : événement énorme, long et mondial.

Le premier ministre Legault était au pouvoir depuis 15 mois seulement quand la COVID-19 a saisi le globe et détourné toute la politique.

Il en a été durablement marqué. Tellement qu’on a l’impression que la gouverne normale, quotidienne, avec tout ce qu’elle impose de nuances, de questionnements incessants, de remises en question pointilleuses, l’agace.

Fiona

L’hypothèse m’est venue une première fois lors de la dernière campagne électorale, alors que j’étais dans la caravane caquiste.

J’avais suivi François Legault lors des scrutins de 2012 et de 2018. Jamais à ces occasions ne m’avait-il semblé aussi irrité qu’en 2022 par les points de presse, les questions, les demandes de précision.

Jamais je ne l’avais vu autant trébucher sur des engagements et dossiers qu’il avait lui-même mis au cœur de sa campagne : 3e lien, immigration, défense du français.

Le vendredi 23 septembre 2022 au soir, un communiqué tombe dans nos boîtes courriel : « Suspension de la campagne électorale de la Coalition Avenir Québec. » La raison : la trajectoire de l’ouragan Fiona, qui risquait de frapper de plein fouet les Îles-de-la-Madeleine.

Le lendemain matin, ce n’était plus le chef caquiste, mais bien le premier ministre qui nous convoquait au Bureau de sécurité publique à Québec, boulevard Laurier. François Legault avait revêtu sa veste « sécurité publique », à l’instar de sa MSP de l’époque, Geneviève Guilbault, qui le secondait.

Nous avions alors visité le centre de coordination... même si celui-ci était en complète réfection et qu’il n’y avait pas grand-chose à voir ! Au point de presse, le premier ministre aborda ce matin-là principalement la menace que faisait peser Fiona.

Dès le début de l’après-midi cependant, il remettait son chapeau de chef de la CAQ en campagne pour aller rencontrer le maire de Québec.

Marketing

La gestion de crise est devenue une sorte de réflexe du gouvernement caquiste. Je ne nierais évidemment pas la volonté authentique qui anime nos élus d’aider les citoyens à faire face aux crises.

Mais il faut aussi avoir en tête ce qu’Émilie Foster — ancienne conseillère ET élue caquiste, maintenant professeure d’université — écrivait en mai : « Les partis politiques sont devenus des machines à centraliser le pouvoir et à contrôler le message. Imprégnés par une logique de marketing, ils se vendent comme un produit et sont en campagne permanente. »

Au reste, lors d’une crise, la gouverne démocratique se trouve simplifiée : tous les autres sujets sont évacués ; on n’a plus le temps pour les appels d’offres ; tous les adversaires doivent se serrer les coudes. Le chef qui gère la crise s’y consacre entièrement, et il le fait savoir, notamment lors de rendez-vous médiatiques de 13 h, par exemple.

C’est cette « veste » dans laquelle le chef Legault me semble désormais le plus à l’aise.