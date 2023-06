Les Golden Knights sont champions!

Les Golden Knights n’ont pas prolongé le suspense très longtemps au match numéro 5 de la série finale contre les Panthers de la Floride en signant une victoire de 9 à 3 pour soulever la coupe Stanley devant leurs partisans réunis au T-Mobile Arena de Vegas, mardi soir.

• À lire aussi: LNH : ça coûte cher, aller voir le cinquième match!

• À lire aussi: «Ça n’arrive pas chaque année d’être à une victoire de ton rêve» – Jonathan Marchessault

C’est dans une ambiance électrique que les Knights ont pu disputer cette rencontre. Les amateurs ont été bruyants du début à la fin, réclamant à tout rompre le saladier d’argent. Désireux d’en finir rapidement, les favoris locaux n’ont laissé aucune chance aux visiteurs.

En fait, Mark Stone est celui qui a brutalisé les Panthers. Le capitaine a marqué un but dans chacune des périodes, complétant son tour du chapeau dans un filet désert. Peter Forsberg avait été le dernier joueur à réussir un triplé en finale, en 1996, quand l’Avalanche du Colorado avait battu ces mêmes Panthers.

La deuxième période fut particulièrement ardue pour les Floridiens, fatigués tant physiquement que mentalement. Le Golden Knights ont marqué quatre fois en deuxième moitié d’engagement. Ils ont embouteillé pendant de longues minutes leurs adversaires dans leur territoire, ce qui a mené aux buts d’Alec Martinez, Reilly Smith, Mark Stone et Michael Amadio.

Sans Tkachuk

Le ton avait été donné dès le premier tiers, quand le capitaine Stone avait touché la cible en désavantage numérique. Très patient, l’ailier a attendu que le défenseur devant lui et le gardien Sergei Bobrovsky se compromettent.

Moins de deux minutes plus tard, Nicolas Hague a doublé l’avance des Knights en enfonçant dans le filet une rondelle que le portier floridien n’avait pas réussi à contrôler.

Ivan Barbashev et la fierté d’Amos Nicolas Roy ont aussi fait mouche.

Sans leur héros des séries éliminatoires Matthew Tkachuk, les Panthers n’ont pas sorti les griffes. Aaron Ekblad a réduit l’écart à un seul filet en début de deuxième, mais l’avance n’a pas tenu. Des buts de Sam Reinhart et Sam Bennett n’ont pas fait de différence non plus.

Battu en finale par les Capitals de Washington en 2018, Vegas a finalement ses champions de la Coupe Stanley. Cette victoire est encore plus importante pour les six joueurs de l’édition originale qui sont toujours avec le club, soit Smith, Jonathan Marchessault, Shea Theodore, William Carrier, Brayden McNabb et William Karlsson.