Peter Laviolette est l’homme des Rangers

Les Rangers de New York ont fait leur choix et embauché Peter Laviolette à titre d’entraîneur-chef.

Le club de la Ligue nationale de hockey (LNH) en a fait l’annonce mardi.

L’homme de 58 ans dirigera donc une sixième formation dans le circuit Bettman. Il a œuvré derrière les bancs des Islanders de New York (2001 à 2003), des Hurricanes de la Caroline (2003 à 2009), des Flyers de Philadelphie (2009 à 2014), des Predators de Nashville (2014 à 2020) et des Capitals de Washington (2020 à 2023). Il a remporté la coupe Stanley avec les «Canes» en 2006 et détient une fiche de 752-503-25-150 en saison régulière.

Les Blueshirts constitueront donc la cinquième équipe de la section Métropolitaine que Laviolette dirigera.

«Nous sommes ravis que Peter soit le prochain instructeur-chef des Rangers de New York», a déclaré le directeur général des Rangers, Chris Drury, dans un communiqué.

«Avec la vaste expérience de Peter en tant qu’entraîneur-chef dans la LNH, ainsi que le succès que ses équipes ont obtenu à plusieurs niveaux tout au long de sa carrière, nous sommes ravis de ce que l’avenir nous réserve avec lui à la tête de notre équipe.»

En 2022-2023, le club de la Grosse Pomme a déçu en séries, s’inclinant en sept matchs au premier tour devant les Devils du New Jersey. L’organisation a ensuite décidé de se séparer du pilote Gerard Gallant.