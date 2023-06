L’opposition blâme un manque d’effectif pour la piètre surveillance de la vitesse en zone scolaire

Il manque de policiers pour surveiller les zones scolaires à Montréal, juge l’opposition officielle à l’hôtel de ville, en réaction aux révélations de notre Bureau d’enquête.

«Je m’explique mal qu’il y ait si peu de surveillance, alors que les citoyens sonnent l’alarme depuis longtemps», s’est étonné le porte-parole en matière de sécurité publique d’Ensemble Montréal, Abdelhaq Sari.

Mardi, notre Bureau d’enquête révélait que seulement trois contraventions pour vitesse excessive en zone scolaire ont été données en 2022 par le poste de quartier 22.

C’est dans ce secteur qu’a été happée mortellement la petite Mariia Legenkovska, le 13 décembre dernier, en chemin vers l’école Jean-Baptiste-Meilleur.

Selon M. Sari, le manque d’effectif au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est «en lien» avec ces statistiques faméliques.

«On demande plus de présence policière, mais malheureusement, ça ne suit pas parce que nos policiers sur le terrain sont épuisés, sont ailleurs dans d’autres escouades», juge-t-il.

En 2022, 436 postes de policier étaient vacants au SPVM, selon le rapport annuel publié la semaine dernière.

Les contraventions en baisse

Dans les dernières années, le nombre de contraventions décernées en zone scolaire a chuté à Montréal, passant de 26 835 en 2018 à 16 145 en 2022. Dans les trois premiers mois de 2023, 6847 constats d’infraction ont été remis.

Et la surveillance policière varie grandement d’une école à l’autre.

«Ça devrait être reparti selon les inquiétudes des parents, des brigadiers scolaires, des élus locaux, croit Abdelhaq Sari. Nous, à Montréal-Nord, on fait des demandes, mais on a constaté que le poste de quartier n’a pas les ressources et le nombre de constats chute.»

Pas à chaque intersection

Au conseil municipal, la responsable du dossier des transports dans l’administration Plante, Sophie Mauzerolle, n’a pas voulu pointer du doigt un manque d’effectif.

«On ne peut pas se permettre de mettre un brigadier ou un policier à chacune des intersections de la rue», a-t-elle toutefois affirmé.

Mme Mauzerolle, qui est aussi conseillère dans le quartier où se trouve l’école Jean-Baptiste-Meilleur, ne s’est pas prononcée sur le nombre famélique de constats pour de la vitesse décernés en 2022 par les policiers de son poste de quartier (PDQ).

«Il y a un travail accru qui est fait pour sécuriser les abords des différentes écoles», a-t-elle défendu.

Elle a soutenu qu’il n’y «a aucune solution unique qui fonctionne».

«Quand on parle de sécurisation de nos rues, la stratégie c’est de mettre en place un ensemble de mesures. Ça prend de la prévention, de la sensibilisation, effectivement de la coercition et ça prend des réaménagements», a souligné Sophie Mauzerolle.