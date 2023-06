Musée de la civilisation: une exposition sur les changements climatiques peut-elle changer les choses?

Une exposition peut-elle convaincre les gens de modifier leurs habitudes de vie pour sauver la planète? C’est le pari que tente le Musée de la civilisation de Québec en présentant l’exposition Pour demain.

Conçue par le Barbican de Londres, qui l’a d’abord présentée en 2022, cette exposition tente de sensibiliser le public aux périls des changements climatiques par une approche positive axée sur les beautés de notre planète.

«Dans la situation climatique dans laquelle on se trouve, tous les gestes comptent, même les plus petits. Nous n’allons pas régler le sort de la planète, mais ils passent 600 000 personnes par année au musée, si 300 000 voient l’exposition et chacun fait sa part, ça va améliorer les choses», soumet le grand patron du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche.

En preuve, il soumet les résultats d’un sondage montrant que plus de 60 % des visiteurs de l’exposition Oh merde! avaient changé leurs comportements par rapport à l’impact des matières fécales sur l’assainissement des eaux. «C’est pas rien», dit-il.

Adaptation québécoise

Des projections, une sculpture évoquant le congédiement du lanceur d’alertes Louis Robert qui avait dénoncé l’influence des géants des pesticides dans les politiques publiques, des maquettes, des vêtements, une table de cuisine sont quelques des 120 items du parcours de Pour demain.

Aux installations artistiques montrées au Barbican qui forment cinq grands thèmes (protection de la biodiversité, agriculture et alimentation, consommation, construction, énergie/mobilité/transport), le Musée de la civilisation a ajouté des œuvres et items d’ici.

On y retrouve notamment la magnifique œuvre Les trois Sœurs: nous réapproprier l’abondance, créée par l’artiste mohawk Skawennati, et une maquette du futur tramway de Québec.

Photo Cedric Belanger/Le Journal de Québec

«L’adaptation québécoise que le musée a faite apporte des éléments scientifiques forts à l’exposition», se réjouit Luke Kemp, co-commissaire de l’exposition originale à Londres.

Des gestes écoresponsables

Question que les bottines suivent les babines, les dirigeants du Musée de la civilisation ont posé une série de gestes écoresponsables en lien avec la présentation de Pour demain.

Toutes les œuvres en provenance de Londres ont été transportées à Québec par bateau, plutôt qu’avion. Dans la salle, les différentes installations sont séparées par des murs en mycélium, une matière consolidée à partir de racines de champignons.

Photo Cedric Belanger/Le Journal de Québec

«Nous avons aussi recyclé beaucoup de matériaux d’anciennes expositions alors qu’auparavant, on jetait beaucoup de choses ou on en donnait. Maintenant, on conserve et on recycle», soutient Stéphan La Roche.