Patrick Roy à Ottawa, ce serait génial!

J’entends mon collègue Réjean Tremblay crier haut et fort que les Remparts et les Sénateurs se sont inspirés de l’un de ses scénarios. Patrick Roy qui fait ses adieux aux Remparts le même jour que la vente des Sénateurs à Michael Andlauer, un Français d’origine ayant grandi à Montréal qui possède une portion minoritaire du Canadien.

Le milieu sportif québécois s’est embrasé à l’annonce de ces deux nouvelles. En se disant que deux et deux font quatre, tout le monde en conclut que Roy reviendra derrière le banc d’une équipe de la Ligue nationale par le biais des Sénateurs d’Ottawa.

Mais c’est plus qu’une association d’idées. Selon Jonathan Bernier et Jessica Lapinski, deux autres de mes compagnons de travail, Andlauer a un intérêt certain pour Roy.

Vous voyez ça d’ici, le grand Patrick qui s’amène au Centre Bell avec les Sénateurs, l’hiver prochain. Après plus de 30 ans, la rivalité entre le Tricolore et les Sénateurs lèverait pour vrai.

Ce serait génial!

Martin Saint-Louis et Roy ne se lanceraient probablement des roches, comme l’ont fait Jacques Lemaire et Michel Bergeron. Ce n’est pas le genre de Saint-Louis et Roy s’est assagi, du moins, je pense.

Mais vous pourriez être assurés que les deux pousseraient leurs joueurs à jouer la pédale à fond. On aurait droit à tout un spectacle.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUÉBEC

Tout de suite, plus tard ou jamais

Mais on n’en est pas encore là. Ça ne se fera peut-être jamais aussi.

Andlauer devra en premier lieu être officiellement en fonction avant de prendre des décisions.

A-t-il l’intention de garder les hommes de hockey en place ou procéder à un remue-ménage sur le champ?

Habituellement, le nouveau propriétaire d’une équipe se donne le temps d’évaluer ses employés.

Chez le Canadien, Geoff Molson a maintenu Bob Gainey et Jacques Martin dans leurs fonctions à son arrivée comme chef de direction. Gainey a démissionné du poste de directeur général huit mois après l’entrée en scène de Molson. Il a recommandé que son adjoint Pierre Gauthier lui succède, ce que Molson a accepté.

Trois mois plus tard, le Canadien se retrouvait dans le carré d’as grâce aux prouesses de Jaroslav Halak.

En septembre 2011, Martin était remplacé par Randy Cunneyworth et, trois mois après le congédiement de Martin, Gauthier passait à son tour sous le couperet.

Les Sénateurs ont progressé au classement sous la direction de leur DG Pierre Dorion et leur entraîneur D.J. Smith au cours des deux dernières saisons. Mais leur exclusion des séries cette année – une

consécutive – a fait l’objet d’une plus grande critique.

Dorion estimait que l’embauche de Claude Giroux sur le marché des joueurs autonomes et l’acquisition des vétérans gardiens Matt Murray et Cam Talbot permettraient aux Sénateurs de franchir le pas qui leur permettrait d’être des séries.

Pas pire que certains autres

Quant à Roy, on sait tous ce qui lui trotte dans la tête. Il a beau dire être en paix avec lui-même et qu’un retour derrière le banc d’une équipe de la Ligue nationale ne soit pas une question de vie ou de mort, il en brûle d’envie.

L’entrevue qu’il a accordée la semaine dernière à Dave Stubbs, ancien journaliste de The Gazette devenu historien du site NHL.com, était calculée. Il voulait faire savoir au monde anglophone du hockey qu’il avait pris de mauvaises décisions dans le passé et que son départ précipité du Colorado figurait parmi celles-là. Il avait fait les mêmes confidences à mon confrère de Québec, Kevin Dubé, quand il a repris du service avec les Remparts, en 2018.

Michael Andlauer et Roy se sont rencontrés pendant le dernier processus d’embauche du nouveau directeur général du Canadien. Ils ne se connaissent peut-être pas intimement, mais pour avoir grandi à Montréal, Andlauer sait exactement qui est Patrick Roy et ce qu’il peut apporter à une équipe.

Si les choses en venaient là, Roy ferait tout pour montrer aux équipes qui n’ont pas voulu de lui ces dernières années qu’ils ont commis une erreur.

À ce propos, qu’est-ce qu’il a pu faire de si grave pour s’aliéner les directeurs généraux de la LNH?

Mettons qu’il avait un trop grand pouvoir. Or, à ce que je sache, ce n’est pas un crime.

Mike Keenan a été à la fois DG et entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago, des Blues de Saint Louis et des Canucks de Vancouver. Alors qu’il menait les Rangers de New York vers la Coupe Stanley, en 1994, un quotidien new-yorkais a annoncé qu’il négociait avec les Blues pour devenir leur grand patron des opérations hockey la saison suivante.

Keenan était détesté de ses joueurs. Jean-Jacques Daigneault, qui a évolué sous ses ordres à Philadelphie, faisait des boutons juste à parler de lui. Le style dictatorial de Keenan ne l’a pas empêché de diriger huit équipes de la Ligue nationale. Et que je sache encore, Darryl Sutter et Ken Hitchcock avaient leurs travers aussi.

Roy est un gagnant.

Ce n’est pas un défaut.