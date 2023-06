Patrick Roy aura-t-il sa statue sur la place Jean-Béliveau?

Jacques Tanguay avait une recommandation bien claire à formuler à la ville de Québec, mardi matin: «Le seul conseil que j’aimerais donner est que j’espère que, d’ici quelques années, la statue de Patrick va se retrouver avec les autres super vedettes qu’on a autour de notre très belle place.»

M. Tanguay évoquait évidemment la possibilité que Patrick Roy rejoigne les œuvres d’art en hommage à Jean Béliveau, Guy Lafleur, Réal Cloutier et Joe Malone, à la place Jean-Béliveau.

«Clairement, Patrick aura été un grand du hockey à Québec, a reconnu le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay. Ce qu’il vient de donner aux partisans de Québec et aux Remparts de Québec, Patrick est inégalé en tant qu’entraîneur. C’est un bâtisseur. Jacques et Patrick seront toujours les deux plus grands bâtisseurs des Remparts de Québec. Les Remparts sont au cœur de la culture hockey de la ville et j’imagine que la Ville de Québec et le gouvernement vont bien faire les choses. De notre côté, on va honorer Patrick et Jacques correctement mais, oui, ils méritent d’être honorés correctement par la Ville et le gouvernement pour ce qu’ils ont fait.»

Une page se tourne

De son côté, le maire de Québec, Bruno Marchand, ne s’est pas avancé sur de possibles hommages à Tanguay et Roy, mais il a tenu à souligner l’importance de leur implication pour la ville.

«C’est une page qui se tourne. Je pense que les succès récents amplifient l’importance du départ, non pas que leur engagement des dernières années n’est pas significatif. [...] On n’arrive pas à ce niveau-là si on n’a pas des gens investis, des gens qui amènent de la mobilisation et qui portent le club sur leurs épaules en plus de le faire rayonner. La contribution de Jacques est inestimable tout comme celle de Patrick Roy au rayonnement de Québec. Il faut avoir Québec dans le cœur pour faire ça si longtemps. Il n’en avait pas besoin et aurait pu aller jouer au golf et faire des voyages, mais il l’a fait parce qu’il aimait Québec et les Remparts», a-t-il réagi.