Pedro Pascal s'est fait cracher dessus par un automobiliste

Pedro Pascal s'est rappelé avoir été confronté à un conducteur en rage après lui avoir coupé la route.

Lors d'une nouvel épisode de la série Actors on Actors de Variety avec Steven Yeun, la star de Last of Us a raconté une altercation qu'il avait eue sur la route la veille.

« Hier, c'était quelque chose. C'était de ma faute », a-t-il déclaré dans l'interview.

S'il a précisé avoir vécu trois « incidents », il y en a un en particulier qui l'a fait beaucoup réfléchir. « J'ai coupé la route à quelqu'un. Je regarde, et il y a un gros fil de bave, en mode effets visuels, qui coule juste sur le côté de la vitre du passager. Et ma sœur était genre : "mer*e !"J'étais sous le choc. Cela n'a déclenché aucune rage en moi. »

Il a poursuivi : « Cela m'a absolument rempli d'humilité et choqué, ça m'a un peu effrayé, ça m'a perturbé... Ils veulent que je boive leur salive. Ça m'a fait me sentir coupable. J'étais genre : "Mon Dieu, les gens ont de mauvaises passes". »

Gage que Pedro Pascal ne fera plus de queue de poisson sur la route !