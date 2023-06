Pérou: une enfant victime d'inceste accusée d'auto-avortement après une fausse couche

Le Pérou a violé les droits d'une enfant, victime d'inceste par son père, en ne lui garantissant pas l'accès à l'avortement et en la condamnant après sa fausse couche, a déclaré mardi le Comité des droits de l'enfant.

La jeune paysanne d'origine indigène, dont le nom n'est pas révélée par le Comité de l'ONU qu'elle avait saisi, a été violée par son père de l'âge de neuf ans jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte à l'âge de treize ans, en 2017.

« Je suis consternée par la manière dont les autorités nationales ont traité une jeune fille de 13 ans victime de viol et d'inceste », a déclaré la présidente du comité, Ann Skelton, dans un communiqué du Comité qui estime que le Pérou a violé ses droits à la santé et à la vie.

« Loin d'être protégée, (...) elle a été (...) harcelée par les autorités sanitaires, policières et judiciaires. En fait, elle est passée du statut de victime à celui de criminelle », a-t-elle dénoncé.

Dès sa première visite à l'hôpital d'Abancay, elle avait exprimé son souhait de ne pas garder cet enfant, réitérant sa demande à mesure que sa santé mentale se détériorait, sans toutefois être informée de son droit à un avortement thérapeutique.

Le Pérou, pays très catholique, n'autorise le seul l'avortement thérapeutique qu'en cas de danger pour la vie de la mère.

Avec l'aide d'une ONG, elle avait ensuite soumis une demande d'interruption volontaire de grossesse auprès de l'hôpital et du procureur enquêtant sur son viol, sans jamais obtenir de réponse.

De son côté, le personnel sanitaire a insisté pour organiser des examens prénataux, allant jusqu'à se rendre à son domicile, parfois accompagné de policiers, lorsqu'elle ne s'y présentait pas, selon le Comité.

Stigmatisée et harcelée au sein même de sa famille et de sa communauté, elle a dû quitter l'école et son village, poursuit le Comité, qui ajoute qu'après sa fausse couche, elle a été condamnée sans preuve pour auto-avortement. Cette condamnation, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement, a été annulée en 2019 après un recours devant la justice.

Le Comité, composé de 18 experts indépendants, demande au Pérou de dépénaliser l'avortement dans tous les cas de grossesse infantile et de veiller à ce que les jeunes filles enceintes aient accès à un avortement sécurisé, en particulier en cas de danger pour la santé et la vie de la mère, ainsi qu'en cas de viol, notamment dans une situation d'inceste.