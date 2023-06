[PHOTOS] Montréal: cocktail Molotov contre un restaurant Benny à Pointe-aux-Trembles

Un restaurant Benny a été ciblé par un incendie criminel dans la nuit de lundi à mardi dans le secteur de Pointe-aux-Trembles.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été alerté par des appels au 911 pour des flammes dans un commerce situé sur la rue Sherbrooke Est, près de la 16e Avenue.

Les policiers dépêchés sur place ont trouvé une vitre de la rôtisserie Benny & Co. fracassée et un possible objet incendiaire a été localisé à l’intérieur du commerce.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Le ou les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée des policiers, selon le porte-parole du SPVM, Julien Lévesque, qui précise que personne n’a été blessé et aucune arrestation n’a été effectuée.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal ont rapidement maîtrisé la situation, alors que l’enquête a été transférée à la section des incendies criminels du SPVM.

Un périmètre de sécurité a été érigé en attendant l’arrivée des enquêteurs qui auront à analyser la scène pour tenter de déterminer les circonstances de cet incendie criminel, a-t-on ajouté.