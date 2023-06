Pop ton été: Guillaume Lafond et Les Trois Accords à Terrebonne

Le festival Pop ton été est de retour du 15 juin au 26 août à Terrebonne, ville de Lanaudière qui souffle ses 350 bougies cette année.

Tous les rendez-vous sont gratuits. Ça commence par le premier de trois week-ends de La virée extra, ce jeudi, avec Guillaume Lafond de Star Académie qui sera en spectacle au parc Louis-Gilles-Ouimet. Les Trois Accords et Atchoum se produiront au même endroit vendredi et samedi, respectivement. La virée extra reprendra à deux occasions en juillet et en août avec, entre autres, Salebarbes et Roxane Bruneau sous les projecteurs.

Les mardis dans ta cour mettront en scène Lisa LeBlanc au parc André-Guérard (4 juillet), Patrick Norman au parc Philippe-Villeneuve (18 juillet), Les sœurs Boulay au parc Louis-Gilles-Ouimet (1er août) et Vincent Vallières au parc Pierre-Laporte (15 août).

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les mixbus humour réuniront pour leur part Rachelle Elie, Stéphane Fallu et Maxim Martin au parc du Ruisseau (6 juillet), Réal Béland, Yannick De Martino et Silvi Tourigny au parc Louis-Laberge (27 juillet) ainsi qu’Alexandre Barrette et Dave Morgan au parc le Castelet (10 août).

Enfin, plusieurs artistes participeront aux Jeudis au centre-ville au parc Saint-Sacrement. C’est le cas d’Angelique Francis (29 juin), de Scott-Pien Picard (20 juillet), d’Ayrad (3 août) et de Clay and Friends (17 août).

Plus d’information est disponible en ligne.