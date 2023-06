Projet pilote: certaines villes pourront voter en ligne dès 2025

Les électeurs d’une quinzaine de villes pourront déposer leur vote en ligne lors des élections municipales de 2025, qui serviront de projet pilote pour les scrutins à venir.

«La démarche, qui vise à faciliter l'accès au vote, se veut prudente et graduelle. Une quinzaine de villes pourraient participer à ce projet pilote», a cependant précisé Élections Québec dans un communiqué, mardi.

Ce projet pilote aura ainsi un impact sur une quinzaine de villes de 20 000 habitants ou plus. Il s’assurera notamment qu’il y ait plus d’un candidat se présentant, et ce, sur un territoire divisé en plusieurs districts électoraux ou arrondissements, afin d’en tirer des résultats concluants.

«[Élections Québec] souhaite collaborer avec des villes de tailles et de régions administratives variées pour avoir un portrait de l'utilisation du vote par internet dans différents milieux», a précisé l’institution indépendante par écrit.

Conséquemment, dans la quinzaine de villes, le vote via internet sera offert comme alternative supplémentaire aux options originales, tandis que le vote par anticipation ainsi que le jour des élections se dérouleront «comme à l'habitude».

La plateforme en question sera conçue par une «entreprise spécialisée» et devra répondre aux exigences en matière de «de sécurité et d'accessibilité», peut-on lire. Les appels d’offres seront lancés dès l’automne prochain.