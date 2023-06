Quel beau cadeau de Yannick Nézet-Séguin!

Dimanche après-midi, l’Orchestre métropolitain donnait le dernier concert de sa saison à la Maison symphonique de Montréal.

À cette occasion, Nézet-Séguin, son chef infatigable, a offert à ses fidèles tout un cadeau : une prestation de la soprano Angel Blue, nouvelle coqueluche des plus grands opéras du monde, dont le Met et Covent Garden. Madame Blue est arrivée sur scène enveloppée d’une majestueuse robe turquoise. Partition en main, elle a pris place parmi l’orchestre, côté jardin. Elle n’avait entonné que les premières mesures de Knoxville : Summer of 1915 du compositeur américain Samuel Barber que toute l’assistance retenait déjà son souffle.

Quel enchantement que cette voix puissante, ce timbre riche et enveloppant rappelant l’inoubliable Leontyne Price ! Comme si celle-ci venait tout à coup de rajeunir d’un demi-siècle. Sur les dernières notes de Knoxville, l’assistance se lève d’un bond et fait à la cantatrice une longue ovation.

Mais le meilleur était à venir. Après une brève interruption, Angel Blue revient sur scène pour interpréter La mort de Cléopâtre. Cet extrait de l’opéra Antoine et Cléopâtre, créé par Samuel Barber au Metropolitan House du Lincoln Center en 1966, est encore plus lyrique que son Knoxville et permet des emphases musicales passionnées qu’Angel Blue livre tout de même avec intelligence et mesure. L’ovation est immédiate.

LA PREMIÈRE VISITE D’UNE SÉRIE ?

C’est la première fois qu’Angel Blue se produisait à Montréal, mais ça ne sera pas la dernière, compte tenu de l’engouement qu’elle a provoqué. C’est à l’admiration mutuelle que la chanteuse et le chef d’orchestre se vouent qu’on doit sa venue. Comme on le sait, Nézet-Séguin est devenu directeur musical de l’orchestre du Metropolitan Opera en 2018, après y avoir dirigé plusieurs opéras depuis 2010. Le nombre de ses admirateurs ne cesse de grandir.

Nézet-Séguin fait partie de cette nouvelle génération de chefs qui établissent avec les musiciens une relation amicale et chaleureuse plutôt qu’une relation hiérarchique et autoritaire. Il fallait le voir, dimanche, à la fin du concert, prendre de longues minutes pour présenter chaque groupe de musiciens, invitant le public à les applaudir.

Je n’ai pas assisté souvent aux concerts de l’Orchestre métropolitain, mais chaque fois, j’ai été à même de constater les pas de géant que franchit l’orchestre d’une année à l’autre. Nézet-Séguin a insufflé à ses musiciens un sens de la rigueur remarquable et leur a donné une remarquable palette de nuances.

UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE

L’OM fut propulsé par une quasi-saute d’humeur de Pierre Péladeau qui était « tanné » de voir l’élite faire de la musique classique sa chasse gardée. L’homme d’affaires en accepta la présidence en 1985. Il renouvela tous les membres du conseil à l’exception de Claude Dupras. Avant de faire de l’orchestre « son affaire », confiant au Journal de Montréal la tâche d’en assurer la promotion.

Malgré cet appui de taille, la venue du jeune Nézet-Séguin faillit marquer l’arrêt de mort de l’orchestre à la suite des poursuites engagées par le chef Joseph Rescigno. C’est pour engager Nézet-Séguin que Jean-Pierre Goyer, alors directeur général de l’OM, voyait dans sa soupe, que l’OM s’était séparé brutalement, il faut bien le dire, de Rescigno. L’extraordinaire talent de Nézet-Séguin et son empathie restaurèrent le prestige de l’orchestre et finirent par mettre le couvercle sur toute cette affaire.

L’Orchestre métropolitain compte désormais parmi les grands. L’OM et son chef québécois sont inséparables et ils ont maintenant un pacte à vie. Même le mélomane le plus difficile ne saurait s’en plaindre.