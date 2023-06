Se cacher derrière un écran, bientôt un droit consacré pour un ministre dans la tourmente...

La vie politique est faite de batailles symboliques.

On n’a qu’à penser à la croisade de Paul St-Pierre Plamondon contre le serment au roi, celle de Québec solidaire contre la hausse de salaire des députés.

Le gouvernement Trudeau a choisi le Parlement hybride, ou plutôt le droit inaliénable des députés et ministres de ne pas se pointer aux Communes.

Son leader parlementaire est clair, « nous ne quitterons pas le Parlement avant que son statut hybride soit réglé ! »

On repassera sur l’incongruité d’un gouvernement qui refuse le « droit au télétravail » de ses fonctionnaires, mais qui désire l’enchâsser dans les codes de la démocratie canadienne.

Jeter le bébé avec l’eau du bain

Siéger aux Communes est un privilège, très bien rémunéré. Il mérite qu’on se déplace.

Or, les partisans du Parlement hybride invoquent son caractère plus inclusif.

En effet, il offre un accommodement raisonnable à un député qui souffre du cancer, un autre qui habite en région éloignée ou vit une crise familiale.

Mais est-ce une raison pour sacrifier, sans nuances, l’essence même de la démocratie, le choc des idées dans une enceinte commune, les tractations de couloirs, la camaraderie transpartisane qui accouche de compromis essentiels ?

Veut-on vraiment permettre à un ministre dans la tourmente de se cacher derrière un écran, plutôt que d’affronter l’Opposition ?

Même le président des Communes s’inquiète d’un éventuel Parlement où tout se déroulerait « à la bonne franquette. »

C’est sans compter le problème majeur que pose la formule hybride pour la qualité de la traduction simultanée au Parlement.

Mais non, il y a urgence de consacrer ce legs de la pandémie. D’ailleurs, pourquoi réfléchir aux conséquences à long terme sur notre démocratie quand on peut se draper dans l’idée d’une « réforme historique et progressiste » ?

Pire, cette révolution se fera sans consensus au Parlement. Le gouvernement Trudeau a déjà le NPD dans sa poche arrière.