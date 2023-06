Tour de Beauce: Un nouveau papa prendra part à sa 22e édition à l'âge de 44 ans

Âgé de 44 ans et papa d’un petit garçon de bientôt 11 mois, le cycliste Bruno Langlois prendra le départ pour la 22e fois du Tour de Beauce dont le coup d’envoi de la 35e édition sera donné, mercredi.

Homme d’affaires et papa, Langlois ne pensait pas être de retour après l’interruption de trois ans reliée à la pandémie, mais la passion brûle toujours et il veut offrir aux plus jeunes l’opportunité de participer à une course de l’Union cycliste internationale (UCI).

«La passion est toujours là et je veux aider les petits jeunes qui poussent en partageant mon expérience, explique-t-il. Les gars ont encore des croûtes à manger, mais ça fait partie du processus de développement. Je pourrais être le père de tous nos coureurs qui ont entre 19 et 25 ans, mais j’aime me lancer des défis et ça me garde jeune.»

Dilemme à résoudre

À la tête de la formation Vélo Cartel, du nom de sa boutique de vélo, Langlois s’est toutefois posé une question. «Mon plus gros dilemme était de savoir si je fermais ma boutique pendant la durée du Tour ou non, raconte-t-il avec le sourire. En plus de moi, quatre des sept coureurs de l’équipe travaillent à la boutique.»

«Un ancien employé sera de retour pour la semaine et j’en ai trouvé un nouveau, de poursuivre l’ancien champion canadien sur route qui a participé à son premier Tour de Beauce en 1998 et dont la seule absence s’est produite en 2006 en raison d’une fracture à une jambe. Une affiche sur la porte du commerce indiquera que nous sommes fermés, samedi, et invitera les clients à venir nous encourager sur la Grande-Allée lors du critérium. C’est plus important d’aider les jeunes et que les gens viennent nous encourager que de vendre quelques cuissards de plus.»

Champion canadien des maîtres

Croyant avoir mis de côté la compétition de haut niveau, Langlois a pris sa licence chez les maîtres avec qui il a remporté le titre canadien chez les 35-44 ans l’an dernier. «Je me suis amusé, mais mon niveau de forme qui était assez bon et mon expérience de course faisait en sorte que j’étais trop fort. J’ai donc décidé de reprendre ma licence élite et de courir avec les jeunes en plus de représenter mon entreprise où je mets à profit les qualités développés pendant toutes mes années en cyclisme. La résilience et les risques sont utiles dans les deux.»

Accident aux États-Unis

Il s'en est fallu de peu pour que Langlois doive se retirer de la plus grosse course par étapes en Amérique du Nord. Un accident dans une course sur gravelle au Kansas le 3 juin l’a laissé mal en point. «Je pensais devoir me retirer, mais j’ai effectué une première sortie en dix jours lundi et je n’ai pas ressenti de douleur à mon genou, a-t-il souligné. Je vais y aller au jour le jour, mais je ne voulais pas tirer la plogue sans me tester. Je me croise les doigts. Dans la voiture comme directeur sportif ou sur mon vélo, je serai présent.»

Son fils Georges pourrait être présent. «Il est en Europe depuis deux semaines avec sa mère, mais il revient mardi. Je m’ennuie. Ma mère me disait que mes nombreuses participations au Tour de Beauce ont fait que mon inconscient opte pour le prénom de Georges, mais ce n’est pas le cas.»