Vegas, un modèle pour le Canadien

Les Golden Knights de Vegas ne sont plus qu’à une victoire de remporter leur première coupe Stanley et plus je les regarde, plus je me dis que cette équipe est le modèle à suivre pour le Canadien de Montréal.

Les Knights jouent du hockey de 2023 avec une équipe misant sur la profondeur, l’équilibre et l’effort collectif. Leur entraîneur, Bruce Cassidy roule ses quatre trios et ses six défenseurs. D’ailleurs, dans le dernier match, seul le défenseur Alex Pietrangelo (24 min 6 s) a passé plus de 20 minutes sur la patinoire et seulement quatre joueurs ont joué entre 10 et 14 minutes. L’attaquant le plus utilisé a été William Karlsson à 18 min 14 s.

Tout un contraste avec les Leafs. D’ailleurs, dans leur dernier duel contre les Panthers, leurs vedettes avaient grugé une grosse part des minutes ; Auston Matthews (24 min 13 s), Mitch Marner (25 min 7 s), John Tavares (21 min 23 s) et William Nylander (19 min 18 s).

On constate la même problématique chez les Oilers d’Edmonton. Lorsqu’ils se sont fait indiquer la sortie par les Knights, le 14 mai, Connor McDavid avait passé 24 minutes sur la patinoire, Leon Draisaitl, 24 min 44 s et Evander Kane, 24 min 15 s. Quant au défenseur Evan Bouchard, il s’était tapé une soirée de 31 min 12 s.

C’est beaucoup plus facile de maintenir un grand niveau d’intensité lorsque le temps de glace est bien partagé et ça explique en partie pourquoi, à chaque saison ou presque, les Golden Knights sont dangereux en séries éliminatoires.

Dans la bonne direction

Kent Hughes est en train de bâtir ce genre de formation et c’est ce que ça prend pour gagner en 2023. Nick Suzuki et Cole Caufield sont d’excellents joueurs sans être de grandes vedettes. Juraj Slavkosky deviendra probablement un très bon joueur, tout comme le prochain premier choix du Canadien.

Le Canadien possède de bons jeunes défenseurs, et d’après moi, Samuel Montembeault n’a rien à envier au gardien méconnu des Knights, Adin Hill, qui fait de l’excellent travail malgré la pression de jouer en finale de la Coupe Stanley.

De plus, il est bien protégé et sa tâche est beaucoup plus facile que celle de Sergei Bobrovsky à l’autre bout de la patinoire. Ce dernier doit faire des miracles pour maintenir les siens en vie et il devra voler le cinquième match, ce soir à Vegas.

Le Canadien peut s’inspirer des Golden Knights ainsi que des Jonathan Marchessault, Mark Stone et compagnie. Jack Eichel est une belle surprise, non pas qu’on doutait de son talent, mais il s’est bien intégré à sa nouvelle formation, malgré une réputation douteuse.

La balloune se dégonfle

À 1-3, rien n’est fini pour les Panthers. S’ils gagnent ce soir, ils retourneront en Floride et à partir de là, tout est possible. Bobrovsky devra être à son meilleur et d’autres joueurs devront se lever d’autant plus que Matthew Tkachuk est passablement amoché.

Et qui sait, peut-être que si Hill flanchait un tant soit peu, sa confiance s’effriterait. C’est le danger avec des gardiens sortant de nulle part. Parfois, ça ne prend pas qu’une mauvaise période pour briser leur belle assurance.

La troupe de Paul Maurice n’a pas dit son dernier mot, mais beaucoup de choses devront se passer pour changer l’allure de la série, et n’oubliez pas la foule de Vegas ! Autrefois, on parlait des fantômes du Forum, mais aujourd’hui, à peu près tous les joueurs disent que Vegas est l’endroit le plus intimidant dans la LNH.

Chose certaine, ça sera toute une fête à Las Vegas, ce soir, si les Golden Knights l’emportent.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

« Monsieur » Stéphane Richer

La cuvée 2023 du Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est vraiment solide. Je connais la majorité des intronisés et notamment, Stéphane Richer qui était une idole pour moi et avec qui j’ai joué lors de son deuxième séjour avec le Canadien. Je l’appelais même, Monsieur Richer. À un moment, il m’a dit : « José, arrête de m’appeler monsieur, c’est toi qui vas être la prochaine vedette du Canadien ». À partir de là, je disais Stéphane. On me dit qu’il a bien fait rire l’audience lors de son intronisation et ça c’est du vrai Stéphane Richer. Un superbe joueur de hockey, un être humain exceptionnel et aussi un grand comique.

Stéphane Robidas

Un autre nouveau membre du Temple de la renommée de la LHJMQ pour qui j’ai beaucoup de respect est Stéphane Robidas. On a même été cochambreur avec le Canadien. Il était un vrai passionné et il l’est toujours. Il fait d’ailleurs un excellent travail comme conseiller des défenseurs du Canadien. Les entraîneurs, Alain Vigneault et Clément Jodoin m’ont aussi apporté beaucoup. Toutes mes félicitations aussi à Roberto Luongo, un grand gardien québécois, ainsi qu’à Simon Gamache, Rick Vaive et au regretté Dave Ezard.

Huska et les Flames

Les Flames de Calgary ne cessent de me surprendre. Le nouveau directeur général, Craig Conroy, a pigé à l’interne pour nommer son nouvel

entraîneur-chef, Ryan Huska, qui succède à Darryl Sutter. On va laisser la chance au coureur, mais typiquement, ce n’est pas une recette gagnante lorsqu’un entraîneur adjoint devient entraîneur-chef avec la même équipe. Conroy et Huska doivent avoir des atomes crochus.

Brady et Djokovic

Parlant d’atomes crochus, le célèbre quart-arrière Tom Brady et le grand tennisman Novak Djokovic doivent certainement en avoir quelques-uns, puisque Brady était l’invité du « Djoker » dans sa loge pour la grande finale de Roland-

Garros. Si Brady partage ses secrets avec Djokovic pour exceller jusque dans la quarantaine, c’est une très mauvaise nouvelle pour les autres joueurs de tennis. À 36 ans, le Serbe a déjà 23 titres du Grand Chelem, le nouveau record. À combien s’arrêtera-t-il ?