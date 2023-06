Victime d’un accident domestique, il risque de perdre la maison familiale

Bruno a 41 ans. Avec sa femme Roxanne, ils sont les parents d’un petit garçon de 4 ans. La jolie maison qu’ils ont achetée à la campagne en 2019 pour vivre une existence paisible leur a malheureusement réservé une très mauvaise surprise.

La propriété, chauffée à l’énergie solaire et au gaz propane, promettait pourtant de leur offrir une belle qualité de vie et des économies sur leur facture d’électricité.

Mais le système de chauffage présentait un défaut qui a causé des émanations de monoxyde de carbone dans la maison. Toute la famille a été intoxiquée, ajoutant encore au fardeau et à la détresse des parents, dont l’enfant a récemment reçu un diagnostic de tumeur au cerveau.

Devenu inapte au travail

Sa mère s’occupe de lui à plein temps, et seul le revenu de Bruno permet de faire vivre la petite famille. Or, à cause de l’intoxication au monoxyde de carbone, il a développé de graves problèmes de santé qui l’ont rendu inapte au travail.

Espérant obtenir réparation, il a entamé une poursuite en vice caché contre l’ancien propriétaire, mais faute de moyens, il a rapidement abandonné la démarche.

Refus du prêt de consolidation

Actuellement, leurs entrées d’argent se résument aux allocations familiales et à l’assurance-invalidité, pour un total de 2696 $ par mois. Bruno a d’ailleurs dû faire face à bien des difficultés et délais avant de pouvoir toucher celle-ci.

« Pendant ce temps, j’ai dû avoir recours à mes cartes de crédit et à un prêt rapide pour pouvoir payer les factures, ce qui représente une dette de 23 175 $ que je suis incapable de rembourser », se désole-t-il.

Car leurs revenus sont juste suffisants pour assumer leurs dépenses mensuelles de 2540 $. Ce montant n’inclut pas les paiements minimums mensuels à effectuer sur ses soldes de cartes de crédit ni le remboursement du prêt rapide, ce qui représente plusieurs centaines de dollars.

Pour se sortir de cette situation financière difficile, Bruno a demandé à son institution financière un prêt de consolidation. Cela lui aurait permis de rembourser toutes ses dettes d’un seul coup et de n’avoir qu’un seul versement à effectuer chaque mois à un taux d’intérêt moindre.

Malheureusement, compte tenu de ses faibles revenus et de ses difficultés de paiement actuelles, la banque a refusé le prêt. Le père de famille est donc allé consulter une firme de syndic autorisé en insolvabilité pour savoir quelles étaient ses autres options.

Conserver la maison

Trois solutions s’offrent à Bruno, explique Karina Tardif, syndique autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot.

« Il pourrait vendre sa maison, qui présente une bonne équité de 70 000 $, et rembourser toutes ses dettes », dit-elle.

Il faudrait cependant se loger, et compte tenu des prix des propriétés, des hauts taux d’intérêt et aussi des loyers, cela ne constitue pas un bon choix pour eux.

« Le remboursement du prêt hypothécaire est de 595 $ par mois, plus 175 $ pour les taxes municipales. Ils ont peu de chance de réussir à se reloger à ce prix-là », constate Karina Tardif.

En cas de faillite, il aurait également fallu vendre la maison pour rembourser les créanciers.

Proposition de consommateur

« Bruno a donc préféré la proposition de consommateur qui consiste à rembourser une partie seulement des dettes. Celle-ci durera 60 mois, au terme desquels il sera libéré de la totalité des soldes de cartes de crédit et du prêt rapide. Pendant cette période, les intérêts cesseront également de courir sur la dette », précise la syndique.

Il pourra aussi conserver son véhicule pour lequel les paiements sont à jour.

LEUR SITUATION FINANCIÈRE

Actifs :

Maison unifamiliale

Automobile Ford Focus 2017 financée

Dettes :

Hypothèque : 145 500 $

Cartes de crédit : 21 675 $

Prêt auto : 6425 $

Prêt rapide : 1500 $

TOTAL DES DETTES (excluant l’hypothèque) : 39 600 $

Revenus mensuels :

Assurances-invalidité : 1575 $

Allocations familiales : 1121 $

TOTAL DES REVENUS : 2696 $

Dépenses mensuelles :