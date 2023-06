Violences en Cisjordanie: un Palestinien tué par les forces israéliennes

Le ministère de la Santé palestinien a annoncé mardi la mort d'un Palestinien, tué par des forces israéliennes dans le nord de la Cisjordanie occupée, où cinq Israéliens ont également été blessés par des tirs.

Faris Abdel Moneim Muhammad Hashash, 19 ans, a été tué par « des balles de l'occupation (Israël, NDLR) dans le camp de réfugiés palestiniens de Balata, à Naplouse », écrit le ministère dans un communiqué, précisant qu'il avait été touché à la poitrine ainsi qu'à l'abdomen.

Dans le camp de Balata, situé en zone autonome palestinienne, un photographe de l'AFP a vu des véhicules blindés de l'armée israélienne en opération et pris pour cibles par des lanceurs de pierres avant que des Palestiniens armés de fusils d'assaut ne célébrent le départ des troupes israéliennes à l'issue de leur raid.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne, qui mène régulièrement des incursions en zone autonome palestinienne dans le nord de la Cisjordanie à la recherche de ce qu'elle présente comme des « terroristes » préparant ou ayant commis des attaques anti-israéliennes, n'a fourni aucune information sur ce raid.

Elle a fait état dans un bref communiqué d'une attaque à l'arme à feu près de la ville palestinienne de Yabad, à environ 25 km au nord de Naplouse. Selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-rouge, un Israélien blessé dans cette attaque a été hospitalisé.

L'armée a ensuite indiqué que quatre soldats avaient été blessés dans un échange de tirs en poursuivant la voiture du ou des assaillants, qui courent toujours.

Hors Jérusalem-Est (occupée et annexée), près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Environ 490 000 Israéliens y habitent aussi dans des colonies considérées par l'ONU comme illégales au regard du droit international.

Depuis le début de l'année, au moins 158 Palestiniens, 21 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.