Voici des joueurs connus que Patrick Roy a dirigés chez les Remparts

La carrière d’entraîneur-chef de Patrick Roy est maintenant terminée... du moins, dans le hockey junior. Et durant ses 13 années passées à la barre des Remparts de Québec et réparties sur deux séjours distincts, il a vu quantité de visages devant lui dans le vestiaire, certains d’entre eux ayant continué leur chemin jusqu’au niveau professionnel.

«Casseau» a confirmé son départ à l’occasion d’une conférence de presse, mardi, délaissant ses chapeaux d’instructeur et de directeur général. Son séjour chez les Diables rouges a été marquant, car ils ont remporté la coupe Memorial en 2006 et 2023, en plus du trophée Gilles-Courteau ce printemps. Cependant, il l’a été également pour de nombreux patineurs qui ont évolué sous ses ordres, que ce soit à ses premières années dans l’organisation ou à son retour en 2018, après ses trois campagnes avec l’Avalanche du Colorado (de 2013 à 2016).

Précisément, 24 troupiers de Roy ont éventuellement trouvé preneur au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Voici donc quelques hockeyeurs qui peuvent le remercier de les avoir aidés dans leur parcours vers la terre promise.

Jonathan Marchessault, de 2007 à 2011

BENOIT GARIEPY/JOURNAL DE QUEBEC

L’attaquant des Golden Knights de Vegas connaît des séries 2023 éblouissantes dans la LNH et son nom est régulièrement mentionné quand vient le temps de discuter du trophée Conn-Smythe. En carrière, il compte déjà deux récoltes d’au moins 30 buts. Par contre, sans Roy, le vétéran ne serait pas l’athlète qu’il constitue aujourd’hui, selon ses dires. Jonathan Marchessault a côtoyé l’ancien gardien vedette pendant quatre ans et à l’époque, le patron derrière le banc était moins conciliant et surtout, plus émotif qu’aujourd’hui. Les relations entre les deux hommes n’ont pas toujours été au beau fixe, ce qui n’a pas empêché le joueur d’avant à totaliser 40 buts et 95 points à sa dernière année junior, lors de laquelle les Remparts ont atteint la demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«Même après une victoire, il était capable de me garder humble. D’être plate un peu. Ça m’a toutefois aidé à garder la tête froide dans différentes situations. [...] Je suis vraiment reconnaissant envers Patrick», a récemment dit Marchessault au «Journal de Québec», ajoutant qu’il ne prononcera point de mauvais mots à son sujet.

Marc-Édouard Vlasic, saison 2005-2006

Le défenseur de longue date des Sharks de San Jose a disputé sa dernière saison dans la LHJMQ en 2005-2006, lorsque Roy a succédé à Éric Lavigne comme pilote à Québec. Celle-ci fut des plus enrichissantes pour le Montréalais, car non seulement il a récolté 73 points au cours du calendrier régulier, mais il a participé à des séries mémorables. Les Remparts ont participé à la finale du circuit québécois, s’inclinant devant les Wildcats de Moncton. Sauf que cette année-là, leurs tombeurs accueillaient la Coupe Memorial au Nouveau-Brunswick, de sorte que les perdants de la série du tour ultime de la LHJMQ ont eu droit à une invitation au tournoi national. Et les hommes de Roy en ont profité pour prendre leur revanche, défaisant les «Cats» 6 à 2 dans le duel décisif.

L’automne suivant, Marc-Édouard Vlasic a effectué ses débuts au sein du circuit Bettman sans même effectuer un séjour forcé dans la Ligue américaine à sa première année. Il affiche au compteur 1239 parties de saison régulière et 142 autres des séries.

Mikhail Grigorenko, 2011-2012 et 2012-2013

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBE

Le Russe gagnant maintenant sa vie en Ligue continentale (KHL) dans son pays natal n’a pas présenté les statistiques les plus reluisantes dans la LNH, mais à Québec, il a épaté la foule et ses coéquipiers. En 2011-2012, il a conclu avec 40 buts et 85 points en seulement 59 rencontres, aidant les Remparts à accumuler 43 victoires. Ces performances ont convaincu les Sabres de Buffalo de le choisir au 12e rang de l’encan amateur à l’été suivant. Puis, Mikhail Grigorenko a enchaîné avec 54 points en 33 sorties à l’automne 2012 pendant qu’un lock-out paralysait les activités de la LNH; il a pris le chemin de Buffalo une fois le conflit de travail terminé.

Par ailleurs, l’attaquant est revenu au bercail en 2013-2014 le temps de jouer 28 fois, dont cinq en éliminatoires, sous la gouverne cette fois de Philippe Boucher. Malheureusement pour Grigorenko, les succès ne se sont pas transposés au plus haut niveau : sa dernière campagne en Amérique du Nord fut celle de 2020-2021 avec les Blue Jackets de Columbus, un bref interlude à une carrière se poursuivant avec le CSKA de Moscou.

Alexander Radulov, saison 2005-2006

Photo d'archives, Reuters

Tout comme Vlasic, «Radu» a contribué aux succès du club en 2005-2006. À sa deuxième et dernière année à Québec, le joueur d’avant a dominé la ligue avec 91 mentions d’aide et 152 points, ce qui lui a valu le trophée Jean-Béliveau pour son premier rang des pointeurs. En séries, il a poursuivi son excellent travail en vertu de 21 filets et 55 points, empochant le titre de hockeyeur le plus méritant des éliminatoires. Alexander Radulov a fini son stage junior avec 227 points à son actif, avant d’entamer sa carrière avec les Predators de Nashville en 2006.

Rappelons que le Russe a porté l’uniforme du Tricolore en 2016-2017 pour ensuite signer avec les Stars de Dallas, lui qui a obtenu 368 points dans la LNH. Il a passé la plus récente saison en KHL avec l’Ak-Bars de Kazan.

Anthony Duclair, de 2011 à 2013

SIMON CLARK /JOURNAL DE QUEBEC/A

Adversaire de Marchessault en finale de la Coupe Stanley, le patineur des Panthers de la Floride a évolué durant plus de trois campagnes et demie à Québec, incluant les deux premières en compagnie de Roy, de 2011 à 2013. Celles-ci semblent l’avoir bien préparé à la suite, car après avoir inscrit 116 points en 118 sorties, Anthony Duclair a explosé avec Boucher comme pilote en 2013-2014, atteignant le plateau des 50 buts. Juste avant, il a été sélectionné par les Rangers de New York au troisième tour de l’encan de la LNH et pour cela, il doit une fière chandelle à l’ancien numéro 33. «Il était un gars strict qui dirigeait avec passion et il voulait juste le meilleur pour ses joueurs. Il a parfois été dur avec moi, mais souvent très bon», a-t-il dit au «Journal» à la fin mai.

Duclair n’est sûrement pas le seul qui peut dire merci à Roy; les Panthers également. Avant la partie de mardi, le Québécois avait récolté 11 points en 19 matchs des séries 2023. Il a touché la cible 31 fois en 2021-2022 avant de se retrouver longuement à l’écart en raison d’une blessure au tendon d’Achille subie en juillet dernier.

Mentions honorables

Le gardien Louis Domingue a complété sa carrière junior à Québec après l’avoir commencée à Moncton. Acquis en cours de saison 2009-2010, le choix de cinquième tour des Coyotes de Phoenix a pris part à 115 duels du calendrier régulier avec les Remparts. Par ailleurs, la vedette du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov a disputé un grand total de six rencontres à l’automne 2012 sous le joug de Roy, qui l’a refilé aux Huskies de Rouyn-Noranda.