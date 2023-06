LABERGE, Martin



Accidentellement à Ste-Martine, le 2 juin 2023 à l'âge de 50 ans, est décédé Martin Laberge, fils de Bibiane Poirier (feu Marcel Laberge).Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa soeur Christine (Bruno), ses nièces : Marie-Philip et Sarah-Maude, son neveu Yan-Pavel, son petit-neveu Lincoln et son beau-frère Hugo.Il laisse également ses tantes et oncles, ses cousines et cousins, ses collègues de travail de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le samedi 17 juin 2023 de 13h à 16h au :ST-JEAN-BAPTISTE & DESJARDINS13, RUE RONALDO-BÉLANGERSTE-MARTINEUn hommage lui sera rendu vers 16h à la salle même. Il reposera ultérieurement au cimetière de Ste-Martine.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à : Association Québécoise de l'Épilepsie.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200