CHARBONNEAU, Lucien



À Laval, le 4 juin 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Lucien Charbonneau, époux de Mme Lucille Charbonneau (née Galarneau).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Suzanne), feu Nicole et Normand (Julie), ses 9 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères, ses soeurs et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 juin 2023 de 14h à 21h, ainsi que le samedi 17 juin 2023 dès 9h au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le samedi 17 juin 2023 à 11h à l'église Sainte-Dorothée, 655, rue Principale, et de là, au cimetière Sainte-Dorothée.La famille tient de tout coeur à remercier le Dr Louis Charbonneau pour son soutien et les bons soins prodigués à Lucien dans ses derniers moments.