DESROSIERS, Gisèle



Le 22 mai 2023, est décédée à l'âge de 86, Mme Gisèle Desrosiers, fille de feu Donat Desrosiers et feu Albertine Dalcourt.Elle laisse dans le deuil, sa fille Linda Ouimet, son fils Mario Ouimet (Céline), ses soeurs Francine (Gilles), Mariette, sa petite-fille Marie-Hélène, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 17 juin 2023, à partir de 13h en l'église de Lanoraie. La cérémonie débutera à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière.