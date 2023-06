PICHÉ, Réal



À Saint-Jérôme, le 10 juin 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Réal Piché, époux de feu Gertrude Lachapelle.Il laisse dans le deuil son fils Alain (Nathalie), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 juin 2023, de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSETél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même dimanche, à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Leucan.La famille tient à remercier, pour les bons soins prodigués, l'équipe du soutien à domicile du CLSC Thérèse-de-Blainville et les membres du personnel soignant de l'Hôpital de Saint-Jérôme.