DUSSAULT, Lucie



À Laval, le 12 juin 2023, à l'âge de 65 ans, est décédée Madame Lucie Dussault.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Marie-Ève (Patrick) et Caroline (Alexandre), ses petits-enfants: Maélie, Logan, Élodie et Zack, ses soeurs: Lise, Johanne et France (André), sa grande chum Danielle, le père de ses enfants (Daniel) ainsi que ses nièces, neveux etamis(es).La famille recevra les condoléances le dimanche 18 juin 2023 de 15h à 18h au complexe funéraire:Un dernier hommage aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de recherche sur le cancer en la mémoire de Lucie Dussault.