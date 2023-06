LEBARBÉ, Hélène (Tanguy)



Au CISSS des Laurentides, hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts, est décédée le 1er juin 2023 à l'âge de, madame Hélène Lebarbé (Tanguy), fille de feu Olivier Tanguy et de feu Marie Nédelec, épouse de feu Raoul Lebarbé.Madame Lebarbé (Tanguy) laisse dans le deuil ses enfants, Françoise (Michel) et Raoul (Sylvie), ses petits-enfants : Xavier, Agnès, Marie-Julie et Sarah ainsi que ses six arrière-petits-enfants. Elle laisse également sa soeur Thérèse, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis en France.Selon les volontés de madame Lebarbé, une cérémonie privée en présence des cendres aura lieu à une date ultérieure.Laoffre à la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances.