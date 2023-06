HINSE, Renaud



Le 3 juin 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Renaud Hinse, époux de feu madame Judith Lortie.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Théophile Paré), Normand (Josée Beauregard), Renée, Jasmine (Pierre Paul Joly), Andrée Anne (Josée Laliberté) et Georges-Mathieu (Marie Ève Prince), ses petits-enfants Sarah-Judith, Tobie Éloi, Jérôme, Vincent, Catherine, Alexandra, Marie-Ève, Anne-Sophie, Jean-Samuel, Cassandre, Thomas, Élodie et Zoé, ses arrière-petits-enfants Olivier, Samuelle, Louis, Alice, Justine, Laurent, Éliane, Arielle et Florence. Il laisse également dans le deuil ses soeurs Gaétane (feu Jacques Serre) et Jocelyne (feu Jean-Guy Courtois), ses belles-soeurs Francine (feu Alfred Boucher) et Colombe (feu Guy Hinse), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il était le frère de feu Suzanne (feu Nigel Gleasonbeard).La famille recevra les proches au :651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 1er juillet 2023 de 18h à 21h ainsi que le dimanche 2 juillet 2023 dès 9h. Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle du complexe.