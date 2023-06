MURRAY, Dr Jacques



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès du Dr Jacques Murray le 6 juin 2023 à l'âge de 83 ans. À la suite d'une période difficile et souffrante, il s'est éteint dans la paix et la sérénité entouré de ses proches.Il laisse dans le deuil son épouse Patricia, ses enfants Suzanne (François Lacoursière) et Robert (Valérie Maurer), ses petits-enfants Philip, Victor, Sophia, Henry, Jules, Elizabeth et Blaise, la famille par alliance y compris Livia et Francesca, ainsi que sa soeur Claude Gasse et ses nièces, Sylvie, Dominique et Isabelle.Il a travaillé comme chirurgien orthopédiste à l'Hôtel-Dieu de Sorel pendant 49 ans et comme médecin expert à Montréal.Bon vivant, habile menuisier et grand professionnel, il cultivait un amour sans bornes pour les bateaux qu'il surnommait ses folies.Selon ses dernières volontés, aucunes funérailles n'auront lieu.Pour témoigner votre sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Fondation du cancer des Cèdres.