RIVEST, Marie-Claire



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Marie-Claire Rivest survenu le 6 juin 2023 à l'âge de 84 ans, épouse de M. Javier Rodriguez.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Pacita (Mike), ses frères Gérald, Yves, feu Jacques, feu Pierre, feu Guy, feu Richard et feu Aurèle, ses soeurs Hélène, Claudette et feu Louise, de même que ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Rivest et Rodriguez, ses neveux et nièces, plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 16 juin de 14h à 17h auUne cérémonie suivra à 17h en la chapelle.