Alexander McQueen : le punk de la mode débarque au Musée national des beaux-arts du Québec

C’était un esprit rebelle, un provocateur. Il a révolutionné la mode, habillé Björk et Lady Gaga, était vulgaire. L’enfant terrible de la mode britannique, Alexander McQueen, entre au Musée national des Beaux-Arts du Québec.

Ouverte à partir de jeudi et jusqu'au 10 septembre, l’exposition Alexander McQueen : l’art rencontre la mode met en lumière certaines créations fascinantes de ce designer hors norme, hyper talentueux, qui a multiplié les excès avant de s’enlever la vie à l’âge de 40 ans, en 2010.

« C’était un punk de la mode », dit de lui le journaliste Stéphane Leduc, porte-parole de l’exposition, qui couvre la mode depuis ses débuts à Musique Plus.

« Ses défilés ont marqué l’imaginaire du monde de la mode », renchérit la commissaire du MNBAQ, Maude Lévesque.

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

Silhouette déconstruite

Après Melbourne et Los Angeles, où elle a été conçue, Québec est la troisième ville à recevoir cette exposition.

En admirant les flamboyants ensembles dispersés avec raffinement dans le pavillon Pierre-Lassonde, les visiteurs pourront découvrir à quel point l’histoire de l’art, la culture populaire et le cinéma, tout comme la protection de l’environnement, la vie et la mort, ont inspiré les collections de ce trublion de la haute couture.

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

« La collection L'Atlantide de Platon est extraordinaire. Il a déconstruit et modifié la silhouette avec les bottes Armadillo, qui sont vraiment casse-cou. Il y avait aussi des coiffures incroyables, les mannequins avaient des prothèses. C’est une collection marquante », note Maude Lévesque.

La mode a sa place au musée

Des œuvres d’art en provenance de différentes époques, dont certaines réalisées par des artistes québécois, sont associées aux créations de McQueen, servant ainsi de références visuelles.

C’est aussi une façon aussi de souligner que la mode a sa place dans un musée, affirme Stéphane Leduc.

« Il y en a qui pensent que la mode devrait rester dans les sections spéciales des magazines et des journaux alors qu’elle fait partie de la culture », dit-il.

« Quand ça rentre au musée, ça montre que (Alexander McQuuen) est un artiste. Lorsqu’on le compare à des œuvres d’art, on voit que son travail était aussi poussé que celui d’un peintre ou un sculpteur, qu’il y avait autant de réflexion et autant de travail sinon plus. »