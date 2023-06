«Avant le crash 2»: plusieurs grands noms pour porter les intrigues

La galerie de personnages s’élargit dans la deuxième saison de la série Avant le crash, faisant place à des comédiens de renom comme Dorothée Berryman, Normand Chouinard, Karine Gonthier-Hyndman et Gilles Renaud.

ICI Télé a dévoilé toute la distribution, mercredi, qui comprend d’autres nouveaux venus dans les intrigues, interprétés par Maxime Allard, Nabila Ben Youssef, Nathalie Cavezzali, Patrice Dubois, Francis Ducharme, Sandra Dumaresq, Linda Malo, Denis Marchand, Alice Pascual, Francisco Randez, Geneviève Rochette et Valérie Tellos.

Dorothée Berryman et Normand Chouinard se glisseront dans la peau des parents de François, interprété par Émile Proulx-Cloutier. Ce dernier sera bien sûr rejoint par ses camarades qui ont porté la première saison, soit Éric Bruneau, Benoit Drouin-Germain, Mani Soleymanlou et Karine Vanasse dans les rôles principaux.

Les protagonistes «tentent de se rebâtir à leur façon» dans cette suite. Evelyne (Karine Vanasse) et François (Émile Proulx-Cloutier) sont au cœur d’un divorce houleux, Vincent (Benoit Drouin-Germain) a disparu et Patrick (Mani Soleymanou) et Marie-Michèle (Myriam Fournier) s’efforcent de faire fonctionner un nouveau modèle familial. Pour sa part, Marc-André (Éric Bruneau) semble être celui qui se relève le mieux du crash. N’ayant plus Dominique (Marie-France Marcotte) et François dans les pattes, Evelyne et Marc-André forment désormais l’équipe gagnante chez Olstrom, au grand bonheur de Taschereau (Pier Paquette).

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Les textes de la deuxième saison sont signés par le même duo, soit le couple Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte. Le réalisateur Stéphane Lapointe reprend du service, tout comme la productrice Sophie Deschênes de Sovimage.